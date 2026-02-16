Neu im Stamm: Brad Snetsinger wird ein Indianer

Hannover. (PM Indians) Die EC Hannover Indians haben kurz vor Ende der Wechselfrist noch einen weiteren Stürmer verpflichtet.

Vom Liga-Konkurrenten Herner EV wechselt Brad Snetsinger an den Pferdeturm.

Möglich wurde der kurzfristige Wechsel des 38-Jährigen Deutsch-Kanadiers durch das Entgegenkommen seines bisherigen Vereins, der dem Stürmer die Möglichkeit gegeben hat, sich einem Team anzuschließen, das garantiert in den am 8. März 2026 beginnenden Playoffs vertreten sein wird.

Snetsinger absolvierte in der laufenden Saison 45 Spiele für den HEV und kommt dabei auf 15 Tore sowie 30 Assists. Bei den Indians wird er mit seiner angestammten Rückennummer 41 auflaufen.

