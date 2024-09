Neu-EisbÃ¤r Markus NiemelÃ¤inen: „Meine Mitspieler haben es mir sehr einfach gemacht“ – EisbÃ¤ren Berlin gewinnen gegen Prag mit 3:0

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auch ihr zweites Heimspiel in der Champions Hockey League gewonnen und somit den dritten Erfolg in der...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auch ihr zweites Heimspiel in der Champions Hockey League gewonnen und somit den dritten Erfolg in der laufenden CHL-Vorrunde eingefahren.

Die Berliner bezwangen Sparta Prag am Sonntagabend im Wellblechpalast mit 3:0. Neuzugang Markus Niemeläinen gab sein Debüt für die Eisbären. Nach vier CHL-Spieltagen steht der Hauptstadtclub bei acht Punkten.

Die Gäste waren im ersten Spielabschnitt spielbestimmend, die Eisbären verteidigten aber konsequent und Jake Hildebrand vereitelte mehrere Chancen der Tschechen. Dann sorgte Markus Niemeläinen (7.) mit seinem Premierentreffer für die Eisbären für die Führung der Gastgeber. Im Mitteldrittel war Prag zunächst weiter tonangebend. Aber auch die Berliner kamen besser in die Partie und zu Abschlussmöglichkeiten. So traf Blaine Byron (22.) zum 2:0 für den Hauptstadtclub. Im Schlussdrittel warf Sparta alles nach vorne, kam aber nicht zum Torerfolg. Gabriel Fontaine (57.) traf dann zum 3:0-Endstand für die Eisbären.

Am Freitag, den 20. September starten die Eisbären Berlin in die neue Spielzeit der PENNY DEL. Zum DEL-Saisonauftakt treten die Berliner bei den Kölner Haien an. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. In der Champions Hockey League sind die Eisbären wieder am 8. Oktober gefordert. Am fünften CHL-Spieltag gastiert der Hauptstadtclub beim HC Fribourg-Gottéron.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Der Einsatz und die Leistungsbereitschaft meiner Spieler waren heute entscheidend. Während des Spiels habe ich einige Anpassungen vorgenommen, die gut funktioniert haben. Wir sind als Mannschaft aufgetreten. Markus Niemeläinen hat ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Ich bin mit den ersten vier CHL-Spielen zufrieden, wir haben uns stetig verbessert. Wir blicken optimistisch auf den Start der PENNY DEL. Wir sind bereit, vor uns liegt aber eine lange Saison.“

Markus Niemeläinen (Verteidiger Eisbären Berlin): „Im Großen und Ganzen war es ein gutes Spiel von uns. Es war eine gute und schnelle Partie. Wir haben mit hohem Tempo gespielt. Sparta ist eine starke Mannschaft, so hatten sie gelegentlich das Momentum auf ihrer Seite. Wir haben aber gut dagegengehalten. Jake Hildebrand hat sehr gut gehalten. Anfangs musste ich mich noch ein wenig zurechtfinden. Je länger das Spiel lief, desto besser habe ich mich aber gefühlt. Meine Mitspieler haben mich super aufgenommen und es mir sehr einfach gemacht. Es ist natürlich schön, direkt einen Treffer erzielt zu haben.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Sparta Prag 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer; Vieillard) – Müller, Wissmann (C); Galipeau, Reinke; Niemeläinen, Mik – Kirk, Byron, Bergmann; Noebels (A), Boychuk (A), Pföderl; Tiffels, Fontaine, Hördler; Schäfer, Wiederer, Veilleux – Trainer: Serge Aubin

Sparta Prag: Korenar (Kovar) – Moravcik, Kemiläinen; Krejcik, Miklis; Masin, Irving; Tuma, Tomov – Salomäki, Lajunen, Forman; Hrabik, Najman, Kousal; Hyka, Horák, Chlapik; D. Vitouch, Hrabik, M. Vitouch – Trainer: Pavel Gross

Tore

1:0 – 06:45 – Niemeläinen (Fontaine, Tiffels) – EQ

2:0 – 21:42 – Byron (Kirk, Bergmann) – EQ

3:0 – 56:28 – Fontaine (Tiffels, Hördler) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 10 (6, 0, 4) Minuten – Sparta Prag: 6 (2, 2, 2) Minuten

Schiedsrichter Seedo Janssen, Lukas Kohlmüller (Kai Jürgens, Patrick Laguzov)

Zuschauer 3.756