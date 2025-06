Neu beim EV Zug: David Sklenička

Zug. (PM EVZ) Der EVZ verpflichtet den tschechischen Verteidiger David Sklenička für die Saison 2025/26.

Der EVZ verstärkt seine Defensive mit dem tschechischen Verteidiger David Sklenička. Der 28-Jährige wechselt auf die Saison 2025/26 zum EVZ und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Sklenička bringt wertvolle internationale Erfahrung mit, sowohl aus der tschechischen Extraliga als auch von seinen Einsätzen in der National League, der KHL sowie auf internationaler Ebene. Zuletzt stand er beim Lausanne HC unter Vertrag, wo er in der vergangenen Saison 69 Spiele bestritt. Dabei erzielte er drei Tore und steuerte 30 Assists bei.

«Mit David gewinnen wir einen zweikampfstarken, läuferisch sehr soliden Verteidiger, der auf hohem Niveau konstant gute Leistungen zeigt», sagt General Manager Reto Kläy über den Neuzugang.

Mit der tschechischen Nationalmannschaft nahm er an vier Weltmeisterschaften sowie an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking teil.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV