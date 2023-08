Neo-Trainer Tray Tuomie bat die Rittner Buam SkyAlps erstmals aufs Eis

Artikel anhören Klobenstein. (PM Buam) Die letzte Phase der Saisonvorbereitung hat für die Rittner Buam SkyAlps am Montagabend begonnen. Um 19.15 Uhr bat Neo-Trainer...

Artikel anhören Artikel anhören

Klobenstein. (PM Buam) Die letzte Phase der Saisonvorbereitung hat für die Rittner Buam SkyAlps am Montagabend begonnen.

Um 19.15 Uhr bat Neo-Trainer Tray Tuomie die Cracks vom Hochplateau zum ersten Mal in dieser Saison auf die Eisfläche der Ritten Arena. Schon am Wochenende stehen die ersten Testspiele auf dem Programm.

Gleich vier der fünf Neuzugänge haben am Montagabend die Eisfläche ihrer neuen Heimstätte betreten. Auf Torwart Colin Furlong, die Verteidiger Terrance Amorosa und Cameron Ginnetti sowie die beiden Stürmer Max Coatta und Ethan Szypula dürfen die Fans der Rittner Buam SkyAlps in der kommenden Saison gespannt sein. Außerdem war natürlich auch der Mannschaftsstamm der letzten Jahre um Kapitän Simon Kostner putzmunter und mit großem Elan dabei.

Schon am Wochenende finden die ersten beiden Testspiele statt. Im Rahmen des Hansjörg Brunner Memorial Cups in Meran messen sich die Buam am Freitag um 20 Uhr zuerst gegen Gastgeber HC Meran Pircher, ehe sie am Samstag um 15 Uhr auf den Schweizer Zweitligisten EHC Winterthur treffen. Das erste Heimspiel in der Ritten Arena findet am 31. August statt, wenn der HC Eppan Pirates um 20 Uhr auf dem Südtiroler Hochplateau gastiert.

3509 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten