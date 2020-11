Nebelfestspiele gehen vor leeren RÃ¤ngen an die Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Nach dem Hinspiel in Dresden, was man aus Sicht der Tigers mit einem 1:3 Sieg erfolgreich gestalten konnte, ging auch das...

Bayreuth. (PM Tigers) Nach dem Hinspiel in Dresden, was man aus Sicht der Tigers mit einem 1:3 Sieg erfolgreich gestalten konnte, ging auch das Rückspiel im Tigerkäfig an die Jungs aus Bayreuth.

Mit veränderten Reihen, auf Grund mehrere Ausfälle, – Veisert, Davidek, Pokovic, Rajala und Kislinger fehlten beim finalen Testspiel gegen die Eislöwen – gingen die Jungs ins erste Match im Bayreuther Tigerkäfig. Auf Seiten der Gäste mussten diese nach den Ausfällen von Ritter und Huard ebenfalls Stammpersonal passen.

Es brauchte eine Zeit, bis das Spiel einige Aktionen auf beiden Seiten bot. Zunächst neutralisierten sich die Teams weitestgehend. Dresden kam sogar erst zu Möglichkeiten als das erste Überzahlspiel nach 14 Minuten gespielt werden konnte – zu diesem Zeitpunkt musste dann Wölfl erstmals eingreifen. Auch auf Seiten der Tigers war eine nummerische Überlegenheit von Nöten, um den jungen, erst 17 Jahre alten Torsteher Vieregge der Gäste prüfen zu können. Nach einer doppelten Überzahl, die man gut 30 Sekunden zum Ende des Drittels bekam, fand man schnell in die Aufstellung und konnte – als ein vierter Mann der Dresdner gerade zurück war – durch Karlsson, der aus dem Halbfeld zum Schuss kam, die Führung auf die Anzeigentafel schreiben lassen. Jedoch hatte diese nur kurz Bestand, nachdem die Gäste ihrerseits in Überzahl – Gron musste für 2 Minuten pausieren – sofort den Ausgleich erzielen konnten, der durch Knackstedt und Knobloch vorbereitet und schließlich durch Dotzler vollendet wurde.

Etwas agiler und mit mehr Schwung als der Gegner kamen die Akteure der Tigers zum Mittelabschnitt aufs Eis. Gute Möglichkeiten erarbeiteten sich zunächst Karlsson und Trinkberger. Als dann auch Tore fielen, waren diese eher ungewöhnlich. Zunächst erhöhte Bayreuth durch einen Shorthander, bei dem Bindels nach einem gewonnenen Bully im Drittel der Dresdner blitzschnell reagierte und die Scheibe mit der Rückhand ins Tor hob. Die größte Chance auf einen Ausbau der Führung vergab Järveläinen nach 34 gespielten Minuten, als dieser frei vor dem Tor scheiterte. Beim schnellen Gegenzug, den Neuert mit einem Versuch auf den inzwischen eingewechselten Herden abschloss, flog die gehaltene und zurückspringende Scheibe dann vom Schlittschuh des bereitstehenden Mannes ins eigene Tor, was den Ausgleich bedeutete. Als Walther, der sich bei einem Gegenspieler losriss, dafür auf die Strafbank musste, nutzte man dies im Lager der Eislöwen gleich im Anschluss und stellte durch Dotzler, der frei zum kam, erstmals die Führung für die Gäste her.

Der letzte Abschnitt war dann geprägt von schnellem Spiel aber wenig echten Chancen. Dennoch gelangen den Tigers zwei Treffer in Person von Ville Järveläinen, der zunächst nach 46 Minuten aus halblinker Position zuschlagen konnte und ein weiteres Mal – als man sich gedanklich schon auf ein vereinbartes Penalty-Schießen einstellte – 16 Sekunden vor der Schlusssirene, aus beinah gleicher Position und somit am Ende den Sieg für die Tigers sicherte.

Bayreuth Tigers vs. Dresdner Eislöwen 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Bayreuth: Wölfl, (ab 31. Min.) Herden – Mannes, Karlsson, Trinkberger, Davis (2), Karrer – Lillich, Kolozvary, Kunz, Järveläinen, Meisinger, Gron (2), Walther (2), Bindels, Hessler (2), Zimmermann

Dresden: Vieregge, Helenius – Uplegger, Lavellée, Heiß, Kramer, Dotzler (2), Hanusch – Rupprich, Neuert (2), Kiss (2), Swinnen, Betzold (2), Biezais, Filin, Knobloch, Knackstedt, Trattner (2)

Zuschauer: Keine Zuschauer zugelassen

Strafen: Bayreuth: 10 Dresden: 8 Powerplay: Bayreuth: 1/5 Dresden 2/4

Torfolge: 1:0 (19.) Karlsson (Kolozvary) PP1, 1:1 (20.) Dotzler (Knackstedt, Knobloch) PP1, 2:1 (30.) Bindels (Hessler, Trinkberger) SH, 2:2 (34.) Neuert, 2:3 (36.) Dotzler (Hanusch, Knackstedt) PP1, 3:3 (46.) Järvelainen (Gron, Kolozvary), 4:3 (60.) Järvläinen (Davis, Kolozvary)

Generalprobe misslungen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben die Vorbereitung auf die neue DEL2-Saison mit einer weiteren Niederlage abgeschlossen.

Bei den Bayreuth Tigers setzte es eine 3:4-Niederlage. Alexander Dotzler traf doppelt für die Blau-Weißen. Dazu war Christian Neuert gegen seinen Ex-Klub erfolgreich. Verzichten musste Trainer Rico Rossi in Bayreuth auf Nick Huard, Toni Ritter und Bruno Riedl. Im Tor stand Nick Jordan Vieregge.

Nach den sechs Gegentreffern am Freitag gegen Crimmitschau lag der Fokus in Bayreuth wieder auf sauberer Defensivarbeit. Beide Teams hatten Probleme sich gute Torchancen zu erarbeiten, weil beide Defensiv-Reihen gut standen. So musste eine Überzahlsituation her, die Simon Karlsson in der 19. Minute zur Tigers-Führung nutzte. Aber die Eislöwen schlugen noch im ersten Spielabschnitt zurück. Ebenfalls im Powerplay netzte Alexander Dotzler zum 1:1 ein.

Im zweiten Drittel konnte Bayreuth erneut in Führung gehen. In Unterzahl traf Dani Bindels (30.). Aber die Eislöwen drehten daraufhin auf, dominierten die Partie und kamen durch Christian Neuert (34.) zum verdienten Ausgleich, wobei die Tigers die Scheibe letztlich selbst im eigenen Tor unterbrachten. In Überzahl erzielte Dotzler mit seinem zweiten Treffer des Abends die 3:2-Führung (36.) für die Blau-Weißen.

Im Schlussdrittel fehlte der letzte Zug zum Tor, was den Tigers wieder Chancen eröffnete. Nachdem sein erster Versuch abgeblockt wurde, traf Ville Järveläinen im Nachschuss zum 3:3 (46.). Als sich beide Teams schon auf das Penaltyschießen einstellen konnten war erneut Järveläinen zur Stelle. 16 Sekunden vor Schluss erzielte der Finne den Siegtreffer für Bayreuth.

Als Spieler des Tages haben die Eislöwenfans in der App Alexander Dotzler gewählt.

Cheftrainer Rico Rossi: „Wir haben stabiler gespielt und gestanden als noch am Freitag. Aber am Ende fehlt wieder das Erfolgserlebnis. Wir schaffen es nicht, uns am Ende auch zu belohnen. Es wartet noch viel Arbeit, aber unsere Mannschaft hat gezeigt, dass sie Potenzial hat.“

Weiter geht es für die Dresdner am Freitag, 6. November mit dem ersten Saisonspiel in Kaufbeuren. Am 8. November sind die Lausitzer Füchse in der EnergieVerbund Arena zu Gast. MagentaSport wird das Sachsen-Derby live übertragen.