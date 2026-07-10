Naust Partner wird neuer Gesellschafter der Iserlohn Roosters

Iserlohn. (PM Roosters) Nach über 20 Jahren gewachsener Partnerschaft wird das südwestfälische Unternehmen Naust Partner mit sofortiger Wirkung neuer Gesellschafter der Iserlohn Roosters GmbH & Co. KG.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und danken Naust Partner für das Vertrauen. Diese Entscheidung ist ein klares Zeichen für ambitionierten Spitzensport in Iserlohn“,

betont Wolfgang Brück, geschäftsführender Gesellschafter der Roosters.

„Die Iserlohn Roosters stehen für die Region wie auch wir mit unseren Standorten in Iserlohn, Hagen, Attendorn, Witten und Siegen. Wir freuen uns sehr darauf, nach über 20 Jahren vertrauensvoller Zusammenarbeit im Sponsoring aktiv unseren Teil zu einer erfolgreichen Entwicklung der Roosters beitragen zu können“, so Naust Partner.