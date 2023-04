Nauheim entführt das Heimrecht aus Kassel

Kassel. (PM Huskies) Mit 3:4 (1:2/1:2/1:0) mussten sich die Kassel Huskies am heutigen Abend dem EC Bad Nauheim in der Playoff Halbfinalserie der DEL2...

Kassel. (PM Huskies) Mit 3:4 (1:2/1:2/1:0) mussten sich die Kassel Huskies am heutigen Abend dem EC Bad Nauheim in der Playoff Halbfinalserie der DEL2 geschlagen geben.

Mit der Niederlage verloren die Huskies nicht nur das zweite Playoff-Spiel in Serie, sondern mussten auch das Heimrecht an die Roten Teufel abgeben. Trotz optischer Überlegenheit war es den Huskies erneut nicht gelungen, ausreichend Kapital für einen Sieg zu schlagen. Die Tore für die Huskies erzielten Mieszkowski, Keussen und Lowry.

Dabei präsentierten sich die Huskies den erneut 5.700 Zuschauern in der Kasseler Eissporthalle zunächst dominant. Die Anfangsphase der Partie stand ganz im Zeichen der Nordhessen. Keck (3.), Tschwanow und Weidner (beide 4.) ließen bereits früh beste Chancen auf die Führung für die Heimmannschaft liegen. Allen voran ECN-Goalie Felix Bick hatte maßgeblichen Anteil am ausgeglichenen Zwischenstand Mitte des ersten Drittels. Einzig gegen den Schuss von Pierre Preto war auch Bick machtlos, doch für den bereits geschlagenen Zerberus rettete die Querlatte seines Tores (9.). Und wie bereits beim Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag, erteilten die Roten Teufel eine Lehrstunde in Sachen Effizienz. Ein eigentlich für Mick Köhler gedachter Querpass von Pollastrone landete an der Schlittschuhkufe eines Kasseler Verteidigers und trudelte von dort zum 0:1 über die Torlinie (17.). Doch die Huskies blieben aktiv und belohnten sich endlich. In eigener Überzahl schaltete Mieszkowski am schnellsten und jagte den Puck zum vermeintlich befreienden 1:1-Ausgleich kurz vor Drittelende in die Maschen (19.). Doch wer nun den Startschuss zu Huskies-Festspielen vermutet hatte, lag falsch. Noch vor Drittelende gelang es den Nauheimern – abermals durch Pollastrone – die Führung wiederherzustellen.

Vor lauter Anrennen hatten die Huskies den Faden verloren. Und den sollten sie auch im zweiten Abschnitt nicht zurückfinden. Zwar startete auch der Mittelabschnitt mit zwei guten Chancen durch Ahlroth (23.) und Weidner (25.), doch an der mangelhaften Effizienz tat sich wenig. Die Huskies verzettelten sich zusehends in Einzelaktionen. Nutznießer waren die Gäste aus der Wetterau. Jordan Hickmott umkurvte zunächst Jerry Kuhn bei eigener Unterzahl zum 1:3 (25.) und traf wenig später mit einem satten Schuss von der blauen Linie zum 1:4 (31.). Die Partie war den Huskies entglitten. Zwar brachte Joel Keussen die Schlittenhunde mit einem krachenden Schlagschuss wieder auf 2:4 heran (34.), doch die gut stehende Gästedefensive zeigte keine Anzeichen von Rissen.

Und auch im Schlussdrittel wollte den Huskies trotz mehrfacher Überzahlsituationen der Startschuss zur großen Aufholjagd nicht gelingen. Immer wieder war die Bad Nauheimer Defensive Endstation für die Kasseler Offensivbemühungen. Zwar verkürzte Joel Lowry in der 59. Spielminute noch auf 3:4, doch an der schmerzlichen Heimniederlage vermochte dies nichts mehr zu ändern.

Weiter geht es in der Halbfinalserie am Gründonnerstag, den 06.04.2023 um 19:30 Uhr in der Wetterau.

Tore

0:1 Pollastrone (Köhler, Körner – 4. Min.)

1:1 Mieszkowski (Schlenker, Ahlroth – 19. Min.)

1:2 Pollastrone (Köhler – 20. Min.)

1:3 Hickmott (Vause, Erk – 26. Min.)

1:4 Hickmott (Coffman – 31. Min.)

2:4 Keussen (Tramm, Weidner – 34. Min.)

3:4 Lowry (Arniel, Keck – 59. Min.)

