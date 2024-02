Nature Boyz unterliegen zu Hause gegen SC Reichersbeuern

Forst. (PM Nature Boyz)Am Sonntag gastierte der SC Reichersbeuern im Peißenberger Eisstadion, um sich für die erlitten Heimspielniederlage zu revanchieren. In einem äußerst spannendem...

Forst. (PM Nature Boyz)Am Sonntag gastierte der SC Reichersbeuern im Peißenberger Eisstadion, um sich für die erlitten Heimspielniederlage zu revanchieren.

In einem äußerst spannendem Spiel mußte das Penaltyschießen zur Ermittlung des Siegers herhalten, das die Gäste für sich entschieden und somit mit 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1) siegten.

Den besseren Start erwischten die Nature Boyz, die von Tobias Maier gecoacht wurden, weil Markus Ratberger wegen Krankheit fehlte. Die Hausherren übernahmen das Kommando und drängten auf das Gästetor. In der 6. Spielminute gelang Sebastian Schattmaier auf Zuspiel von Marco Mühlegger die 1:0-Führung. Knapp zwei Minuten später war Tobias Estermaier zur Stelle, der in Überzahl auf Zuspiel von Tobias Zimmert und Maximilian Mewes auf 2:0 stellte. Es ergaben sich weitere Einschußmöglichkeiten, doch weitere Treffer fielen nicht.

Im Mittelabschnitt kamen die Gäste besser ins Spiel und agierten jetzt auf Augenhöhe mit den Hausherren. Die Chancen häuften sich auf beiden Seiten, doch fielen zunächst keine Tore. Forst konnte sich immer wieder in die Schußbahnen stellen, Andreas Scholz bügelte Fehler seiner Vorderleute in bekannter Manier aus. Sieben Minuten vor der nächsten Drittelpause drückte ein Forster die Strafbank, diesen Vorteil machten sich die Gäste zu Nutze und verkürzten durch Andreas Pfaff zum 2:1.

Der Schlußabschnitt begann für die Hausherren in doppelter Überzahl, doch war das Überzahlspiel zu statisch ausgelegt, es kamen zu wenig Schüsse vor das Tor des Reichersbeurer Torhüters. Kam einer durch, waren diese sichere Beute des Torhüters. Die große Chance, die Führung auszubauen, wurde vertan, vielmehr waren es die Gäste, in der 48. Minute, die zum 2:2-Ausgleich trafen. Beide Mannschaften versuchten jetzt, die Entscheidung für sich zu erzielen, doch ein weiterer Treffer gelang nicht. Auch in der Verlängerung ergaben sich hochkarätige Chancen für die Hausherren, die zunächst in Überzahl agieren konnten. Kurz vor Ende der Verlängerung nahm Bastian Grundner noch eine Strafzeit mit, die für das Penaltyschießen Auswirkungen zeigte.

Im Penaltyschießen war der sichere Schütze Grundner nicht zugelassen, so versuchten sich Julian Kraus, Marco Mooslechner und Tobias Estermaier, von denen keiner traf. Auf Reichersbeurer Seite war lediglich Franz Mangold erfolgreich, der mit seinem Treffer den Zusatzpunkt für seine Farben sicherte.

Leider muß man feststellen, dass die Nature Boyz an diesem Sonntag auch großes Pech hatten, denn nicht weniger als 5 Pfostenschüsse waren zu verzeichnen.

Statistik:

1:0 (05:06) Schattmaier (Mühlegger)

2:0 (07:18) Estermaier (Zimmert, Mewes) 5 – 4

2:1 (33:34) Pfaff (Stauffert) 5 – 4

2:2 (47:43) Reiter (Pfaff)

2:3 (65:00) Mangold PEN

Strafzeiten:

Nature Boyz 10 Min.

SC Reichersbeuern 14 Min.

Zuschauer: 78