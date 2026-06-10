Nature Boyz stellen ihren neuen Cheftrainer vor

Forst. (PM Nature Boyz) Die SC Forst Nature Boyz stellen die Weichen für die kommende Saison und präsentieren mit Rainer Höfler ihren neuen Head Coach.

Der 59-jährige gebürtige Peitinger bringt reichlich Erfahrung mit nach Forst und soll die Mannschaft in der kommenden Spielzeit führen und weiterentwickeln.

Höfler ist im regionalen Eishockey bestens bekannt. Als Trainer stand er bereits mehrere Jahre in der Bayernliga bei der EA Schongau sowie beim TSV Peißenberg hinter der Bande. Auch als Spieler war er lange in der Oberliga für den EC Peiting aktiv und kennt den Eishockeysport damit aus verschiedensten Perspektiven.

Ganz unbekannt ist Höfler bei den Nature Boyz ebenfalls nicht: Bereits in der vergangenen Saison sprang er zweimal als Trainer ein, als der damalige Coach Robert Kienle verhindert war. Beide Partien konnten die Forster unter seiner Leitung für sich entscheiden.

Die SC Forst Nature Boyz heißen Rainer Höfler herzlich willkommen und freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Neben der Vorstellung des neuen Trainers gibt es bei den Nature Boyz auch zwei Abgänge zu vermelden. Mit Tobias Dietz und Matthias Müller beenden zwei Spieler ihre aktive Spielerkarriere und konzentrieren sich künftig auf ihre Laufbahn als Schiedsrichter.

Tobias Dietz lief acht Saisons für die Nature Boyz auf und absolvierte dabei 145 Spiele im Trikot des SC Forst. Der 29-jährige Verteidiger war über viele Jahre ein wichtiger Teil der Mannschaft und bleibt dem Verein auch weiterhin mit großem Engagement erhalten.

Auch Matthias Müller wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Nature Boyz stürmen. Seit der Saison 2024/25 stand die ehemalige Nummer 19 für den SC Forst auf dem Eis und sammelte in 52 Spielen starke 49 Scorerpunkte, darunter 31 Tore und 18 Assists.

Die SC Forst Nature Boyz bedanken sich bei Tobias Dietz und Matthias Müller für ihren Einsatz im Trikot der Nature Boyz und wünschen beiden für ihre weitere Laufbahn als Schiedsrichter alles Gute. Beim SC Forst sind beide natürlich auch in Zukunft jederzeit herzlich

91 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro