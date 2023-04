Nature Boyz spielen in der Saison 2023/2024 in der Landesliga

Forst. (PM Nature Boyz) Es ist schon eine ganze Weile her, als die Nature Boyz ihr letztes Pflichtspiel in der Abstiegsrunde absolvierten, in dem...

Forst. (PM Nature Boyz) Es ist schon eine ganze Weile her, als die Nature Boyz ihr letztes Pflichtspiel in der Abstiegsrunde absolvierten, in dem sie den Klassenerhalt sicherstellen konnten.

Mit dem sportlichen Verbleib in der Landesliga ging eine äußerst turbulente und schwierige Saison der Nature Boyz zu Ende.

Die Saison begann mit der Neuverpflichtung des Trainerduos Robert Kienle und Simon Mooslechner, die eine engagierte Saisonvorbereitung organisierten und auch durchführten. Die Trainingsbeteiligung war überwiegend sehr gut, die Motivation der Mannschaft dementsprechend gut.

In den Vorbereitungsspielen konnten sich die Nature Boyz gegen ESV Türkheim und den ESV Bad Bayersoien knapp durchsetzen, während es gegen Peißenberg und Germering eine hohe Niederlage zu verbuchen gab. Gegen Fürstenfeldbruck unterlagen die Nature Boyz knapp mit einem Tor Unterschied.

Die Vorrunde schlossen die Nature Boyz mit dem letzten Tabellenplatz mit gerade mal 6 Punkten ab. Durch den neuen Modus in der Abstiegsrunde gegen die Mannschaften der Gruppe 1, gingen sie als Abstiegskandidat mit gerade mal 3 Punkten in den Klassenkampf. Jetzt jedoch konnte die Mannschaft endlich zeigen, dass sie sehr wohl Eishockey spielen kann, und dass bei jedem Spiel ein Team auf dem Eis stand. Mit 21 Punkten belegten sie den vorletzten Tabellenplatz der Abstiegsrunde, der das Heimrecht für das Entscheidungsspiel im Play-Down-Duell mit der SG Schliersee/Miesbach bedeutete. Mit etwas mehr Spielglück hätte der Klassenerhalt schon vorher gesichtert werden können, denn es fehlten lediglich 2 Punkte.

Die Abstiegsplay-Downs waren der reinste Eishockeykrimi, denn diese Spiele waren nichts für schwache Nerven. Forst setzte sich in Miesbach nach Verlängerung und Penaltyschießen mit 1:0 durch. Das Rückspiel in Peißenberg ging dann mit 2:3 nach Verlängerung an die Gäste. Im entscheidenden 3. Spiel lagen die Nature Boyz bereits mit 2:4 im Rückstand, ehe ein Ruck durch die Mannschaft ging, und sie sich letztendlich verdient mit 8:4 durchsetzte und somit den Klassenerhalt schaffte.

Nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison, so auch beim SC Forst. Nach dem tragischen Verlust des 1. Vorstandes Lorenz Barfüßer war die Vorstandschaft zunächst gefordert, sich neu zu formieren, um die Zukunft des Vereins zu sichern. In den letzten beiden Vorstandssitzungen wurden schon einige Weichen für die Zukunft gestellt. Klar entschieden wurde, dass in der neuen Saison in der Landesliga Eishockey gespielt wird. Weiter wurde beschlossen, dass die Aufgaben neu verteilt werden müssen, zumal der „alte“ Vorstand noch einen wichtigen Posten ersetzen muß.

Sepp Bachmeier, bisher in der Funktion als sportlicher Leiter und Sponsorenbeauftragter tätig, hatte schon vor der letzten Saison mitgeteilt, dass er sich aus beruflichen Gründen zurückziehen wird. Der Verlust wiegt insofern schwer, weil Sepp seine Jobs mit 100%igem Einsatz ausführte. Wir danken Sepp für das sehr große Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute.

Folgende Personen stellen aktuell die Vereinsführung. Martin Burger und Manfred Guggemos sind überwiegend für das Sportliche zuständig. Beide sind ehemalige Spieler der Nature Boyz und verfügen über genügend Kontakte, um neue Spieler zu suchen. Christian Mock wird weiterhin für die Kasse zuständig sein. Die Sponsorenbetreuung und Sponsorensuche wird auf zwei Personen verteilt, die wir noch später bekanntgeben werden. Für die Kommunikation mit dem Verband und den Spielbetrieb zeichnen sich Werner Schilcher und Gabriel Bertl verantwortlich. Für die Medien Instagram und Facebook sind Tobias Dietz und Daniel Anderl zuständig.

Alle beteiligten Vorstandsmitglieder sind sehr eifrig bei der Sache und üben ihre Posten schon sehr aktiv aus, insbesondere Martin Burger in Bezug auf Kaderplanung. Wir werden in Kürze weitere Neuigkeiten veröffentlichen.

