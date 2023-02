Nature Boyz sichern sich weitere Punkte gegen Abstieg

Forst. (PM Nature Boyz) Am Freitag Abend traten die Nature Boyz bei den Crusaders aus Fürstenfeldbruck zum Abstiegsrundenrückspiel an. Das Wetter in der Freiluftarena...

Forst. (PM Nature Boyz) Am Freitag Abend traten die Nature Boyz bei den Crusaders aus Fürstenfeldbruck zum Abstiegsrundenrückspiel an.

Das Wetter in der Freiluftarena passte, die Ziele beider Teams standen fest: Fürstenfeldbruck wollte den 1. Tabellenplatz sichern, die Forster weitere Zähler gegen den Abstieg einsammeln. Es war also angerichtet, für ein spannendes Spiel, das die Nature Boyz mit einem 3:5 (1:1, 1:1, 1:2) Erfolg für sich entschieden.

Das Spiel begann, wie erwartet, die Hausherren versuchten ab Beginn, das Forster Tor unter Beschuß zu nehmen, doch Andreas Scholz, wie auch die ganze Forster Mannschaft hielt sich an die Anweisungen des Trainerduos Robert Kienle und Simon Mooslechner, kontrolliert den Gegner bei seinen Angriffsbemühungen zu stören. Die Brucker kamen dadurch nicht zu ihrem gewohnten Angriffsspiel. Die Gäste setzten immer wieder Nadelstiche durch gefährliche Konter. Die erste Strafzeit für einen Forster Spieler war erforderlich, um die 1:0-Führung der Hausherren zu erzielen. In der 13. Spielminute mußte sich Andreas Scholz geschlagen geben. Die Gäste blieben jedoch stabil und hielten sich an die Marschroute. Der an diesem Tag als Spieler des Spieles gewählte Simon Fend traf auf Zuspiel von Bastian Grundner und Markus Wohlgemuth in der 18. MInute zum 1:1-Ausgleich, der auch gleichzeitig den Pausenstand darstellte.

Zum Start ins Mitteldrittel waren die Nature Boyz nicht vollständig konzentriert, denn der Brucker Schildhabel spielte sich vom Verteidigungsdrittel heraus vor das Forster Tor und ließ auch Andreas Scholz in der 22. Minute keine Chance und brachte seine Farben mit 2:1 in Führung. Dieser Gegentreffer wirkte jedoch nicht negativ nach, denn jetzt agierte das Forster Team wieder konzentrierter. Es ergaben sich jetzt Torchancen auf beiden Seiten, keine davon konnten jeweils genutzt werden. Forst wirkte jetzt optisch sogar leicht überlegen. In der 36. Minute war wiederum der bereits erwähnte Simon Fend zur Stelle, denn in der 36. Spielminute erzielte er den 2:2-Ausgleich auf Zuspiel von Markus Wohlgemuth und Bastian Grundner. Mit diesem Zwischenstand gings zum letzten Pausentee.

Im Schlussdrittel überschlugen sich die Ereignisse ergebnistechnisch. Los ging es mit einer Unterzahl für die Gäste, doch die Brucker konnten ihre Überzahlsituation nicht für sich nutzen. Florian Deibler spielte die Scheibe aus dem Verteidigungsdrittel auf den wartenden Julian Kraus, der nach seinem Sololauf auch am verdutzten Valentin Mohr vorbeizog und die 2:3-Führung besorgte. Knapp eine Minute später stand es schon wieder unentschieden, denn in der 44. Spielminute glichen die Crusaders wiederum aus. Eine weitere Strafzeit eines einheimischen Spielers verhalf den Nature Boyz zur erneuten Führung. In der 47. Minute erzielte Simon fend seinen 3. Treffer an diesem Tage, das Zuspiel besorgte Daniel Anderl und Maximilian Rohrbach, es stand jetzt 3:4 für die Gäste. Wiederum knapp drei Minuten später drückte wieder ein Forster die Strafbank. Auch dieses Mal konnten sich die Mannen um das Trainergespann Robert Kienle und Simon Mooslechner erfolgreich entgegenstemmen. Einen Fehler im Spielaufbau der Crusaders nutzte dann Bastian Grundner, der auf Zuspiel von Simon Fend in der 50. Spielminute zum 3:5 einnetzte. Die Hausherren waren nicht mehr in der Lage, das Spiel für sich zu entscheiden, denn Andreas Scholz verhinderte weitere Gegentreffer.

Mit diesem Sieg konnten die Nature Boyz drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sichern, zumal der Tabellenletzte ebenfalls punktete. Aktuell befinden sich die Natue Boyz auf einem Nichtabstiegsplatz. Dieser soll am Sonntag gegen den ESC Vilshofen verteidigt werden.

Statistik:

1:0 (12:14) Olson (Stroscher, Ravensberg) 5 – 4

1:1 (17:28) Fend (Grundner, Wohlgemuth)

2:1 (21:36) Schildhabel

2:2 (35:49) Fend (Wohlgemuth, Grundner)

2:3 (42:37) Kraus (Deibler) 4 – 5

3:3 (43:44) Stadler (Olson, Stroscher)

3:4 (46:54) Fend (Anderl, Rohrbach) 5 – 4

3:5 (49:39) Grundner (Fend)

Strafzeiten:

EV Fürstenfeldbruck 10 Min.

Nature Boyz 8 Min.

Zuschauer: 60

