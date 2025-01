Nature Boyz nehmen Weg in die Play-Offs

Forst. (PM Nature Boyz) Das am Freitag Abend stattfindende Duell gegen die Wanderers Germerin im Peißenberger Eisstadion war für die Nature Boyz sehr wichtig, geht es doch um den Einzug in die Play-Off-Serie mit dem in diesem Zusammenhang verbundenen Klassenerhalt.

Nach einem letztendlich überlegen gestaltetem Spiel rangen sie die Gäste mit 6:4 (2:3, 0:0, 4:1) nieder und sicherten sich die 3 Punkte.

Das Spiel begann gar nicht nach dem Geschmack von Trainer Fritz Stögbauer, denn gleich die erste Strafzeit nach einem Wechselfehler der Hausherren nutzten die Gäste zur 0:1-Führung in der 2. Spielminute. Daraufhin agierten die Nature Boyz zu zurückhaltend und mußten in der 8. Spielminute bereits das 0:2 kassieren. Weiter sprangen wenig Einschlußmöglichkeiten für die Gastgeber heraus, vielmehr mußte Andreas Scholz öfter mal energisch eingreifen. Nicht verhindern konnte er den 0:3-Rückstand in der 16. Spielminute. Dieser Rückstand stachelte den Ehrgeiz der Forster und brachte bereits in der 18. Spielminute durch Sebastian Schattmaier auf Zuspiel von Marco Mooslechner und Tobias Zimmert den 1:3-Anschlußtreffer. 1 Sekunde vor dem Ende des ersten Spieldrittels gelang Tim Vogl auf Zuspiel von wiederum Marco Mooslechner und Sebastian Schattmaier der 2:3-Pausenstand.

Im Mittelabschnitt bespielten sich beide Teams und konnten diverse Chancen auf beiden Seiten nicht nutzen. Franziska Albl und Andreas Scholz zeigten klasse Paraden und verhinderten so weitere Gegentreffer. Letztendlich steigerten sich die Hausherren, nur der Lohn stellte sich noch nicht ein. Somit verlief der Mittelabschnitt ohne Torerfolg, mit 2:3 gings ins letzte Drittel.

Im Schlußabschnitt konnten die Zuschauer erleben, was Siegeswille und Teamspirit alles bewirken kann. In der 32. Spielminute glich Matthias Müller auf Zuspiel von Tobias Estermaier und Bastian Grundner zum 3:3 aus. Der Dämpfer folgte prompt, denn 24 Sekunden später, ebenfalls in der 42. Spielminute, gingen die Wanderers erneut in Führung. Wer jetzt glaubte, das Spiel ginge verloren, sah sich getäuscht. In der 49. Spielminute erzielte Simon Fend auf Zuspiel von Bastian Grundner und Max Willberger den erneuten Ausgleich zum 4:4. Dabei verlud er die Germeringer Torhüterin souverän. Einige Undiszipliniertheiten der Gäste leiteten den Heimsieg ein, denn in der 57. Minute erzielte Marco Mooslechner auf Zuspiel von Bastian Grundner und Matthias Müller in doppelter Überzahl die erstmalige Führung zum 5:4. Immer noch in Überzahl stellte Simon Fend auf Zuspiel von Max Willberger und Andreas Krönauer in der 58. Minute den 6:4-Endstand her. Die Maßnahme der Gäste, die Torhüterin für einen weiteren Feldspieler zu bringen, brachte auf beiden Seiten keinen weiteren Torerfolg ein.

Statistik:

0:1 (01:54) Sturm (Kolb K.) 5 – 4

0:2 (07:45) Sturm (Kolb K.)

0:3 (15:39) Winkler (Sturm)

1:3 (17:05) Schattmaier (Mooslechner, Zimmert)

2:3 (19:59) Vogl (Mooslechner, Schattmaier)

3:3 (41:26) Müller (Estermaier, Grundner)

3:4 (41:50) Greger (Metelkov, Göttle)

4:4 (49:45) Fend (Grundner, Willberger)

5:4 (56:37) Mooslechner (Grundner, Müller) 5 – 3

6:4 (57:24) Fend (Willberger, Krönauer) 5 – 4

Strafzeiten:

Nature Boyz 12 Min.

Wanderers Germering 18 Min.

Zuschauer: 120

