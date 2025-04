Nature Boyz mit der abgelaufenen Saison zufrieden

Forst. (PM Nature Boyz) Die Saison 2024/2025 ist bereits seit ein paar Wochen für die Nature Boyz beendet, trotzdem zieht das Vorstandsteam eine zufriedene Bilanz.

Mit Trainer Markus Ratberger wurde als Saisonziel mindestens die Platzierung der Vorsaison, also Platz 6 ausgelobt.

Die Punktspielsaison begann mit dem offiziellen Eröffnungsspiel im Peißenberger Eisstadion, am 19. Oktober 2024 gegen den ERC Lechbruck. Die Veranstaltung war sehr gelungen, von allen Seiten hörte man nur positive Reaktionen. Leider ging das Spiel damals mit 2:4 an die Gäste. Die Nature Boyz zeigten sich im Gegensatz zur Vorsaison sehr heimstark, auswärts klappte es diesmal nicht ganz so gut. In der Heimspieltabelle erreichten die Nature Boyz den 4. Tabellenplatz mit 27 erzielten Punkten, während es in den fremden Stadien „nur“ für den 7. Platz reichte, mit 8 errungenen Punkten. Im Dezember, nach der einzigen Niederlage gegen den späteren Landesliga-Vizemeister Germering trat Trainer Markus Ratberger zurück. Bis ein neuer Trainer gefunden wurde, übernahm dankenswerter Weise Co-Trainer Christian Kratzmeir das Kommando. In den drei Spielen standen zwei Niederlagen gegen den ERC Sonthofen und dem Aufsteiger in die Bayernliga, ESV Burgau, sowie einem Sieg gegen Fürstenfeldbruck in den Büchern. Zwischenzeitlich konnte Trainer Fritz Stögbauer verpflichtet werden, der nach einem Training mit der Mannschaft am 27.12.24 zum SC Reichersbeuern reisen mußte. Nach der 5:2-Niederlage ging es sportlich aber bergauf. Am Ende der Saison erreichten die Nature Boyz wiederum den 6. Tabellenplatz, diesmal mit 35 Punkten und der Erkenntnis, es hätte der 5. Platz werden können. Der 5., SC Reichersbeuern, hatte eine um 4 Tore bessere Tordifferenz vorzuweisen.

Ein weiterer Punkt der Zufriedenheit ergibt sich aus der Strafzeitenstatistik. Die wenigsten Strafminuten nach 26 Spielen erhielten die Wanderers aus Germering mit 297 Minuten. Dann erfolgt schon der SC Forst mit 300 Minuten, gefolgt von Lechbruck mit 312 Minuten. Schlußlicht der Strafzeitentabelle bilden die Teams aus Reichersbeuern und Ottobrunn, die jeweils 447 Minuten kassierten. Ein weiteres Plus stellt wiederum die Defensivabteilung dar, denn mit 109 Gegentoren liegen nur der ERC Sonthofen, ESV Burgau und EV Pfronten besser als die Nature Boyz. Wie seit Jahren bekannt, liegt das „Problem“ in der Offensive, denn mit nur 94 erzielten Toren waren nur 3 Teams schlechter dran.

Die Topscorer in der vergangenen Saison war „Oldie“ Bastian Grundner, der nach 25 Spielen 11 Tore und 23 Assists notieren darf. Neuzugang Matthias Müller, ebenfalls 25 Spiele, erzielte 19 Tore und verzeichnete 8 Assists. Der 3. Platz gehört Simon Fend, der nach nur 16 Einsätzen 14 Tore erzielte, und 11 Assists erreichte.

Die Strafbankkönige heißen Simon Fend 52 Min, Florian Deibler 31 Min. und Maximilian Brauer mit 24 Strafminuten.

Leider gab es in der Saison auch einige Spielerausfälle, die ein besseres Abschneiden des Teams verhinderten. So konnte Justus Held kein einziges Pflichtspiel absolvieren, Andreas Kreutterer nur 7, Maximilian Mewes 9, Magnus Ostler 11, Andrea Krönauer 17 und Julian Kraus 19, und natürlich Simon Fend mit nur 16 Einsätzen.

Zum Schluß bedankt sich die Vorstandschaft bei allen Beteiligten für die insgesamt gelungene Saison.

In der Zwischenzeit heißt es auch Abschied nehmen, denn Florian Deibler hat seine aktive Laufbahn aus gesundheitlichen Gründen beendet und rückt in die Vorstandschaft als technischer Leiter auf, da sich der bisherige Amtsinhaber verabschiedete. Ein großer Wermutstropfen betrifft jedoch die Trainerstelle. Vorstand waren sich einig, so schnell wie möglich mit Trainer Fritz Stögbauer zu verlängern, doch sein Beruf läßt dies nicht zu. Fritz wird im Sommer im Norden der Republik beschäftigt sein und somit ist er nicht in der Lage, einen ordentlichen Trainingsbetrieb abzuhalten. Wir bedauen diese Entwicklung außerordentlich aus sportlicher Sicht, beruflich und privat wünschen wir Fritz nur das allerbeste. Er hat einen tollen Job als Einsteiger im Seniorenbereich gemacht. Aus der Not heraus laufen bereits Gespräche mit potentiellen Nachfolgern. Eine Entscheidung ist jedoch bis jetzt nicht gefallen.

