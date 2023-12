Nature Boyz gewinnen in Bad TÃ¶lz

Artikel anhören Forst. (PM Nature Boyz) Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk bereiteten die Nature Boyz sich selber und dem Trainergespann Markus Ratberger und Tobias Maier, denn...

Forst. (PM Nature Boyz) Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk bereiteten die Nature Boyz sich selber und dem Trainergespann Markus Ratberger und Tobias Maier, denn mit einer starken und disziplinierten Mannschaftsleistung nahmen sie die 3 Punkte nach einem 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)-Sieg mit nach Hause.

Die Spieler haben den Trainern vor dem Spiel sehr aufmerksam zugehört, und das Gehörte auch im Spiel hundertprozentig umgesetzt. Vom ersten Bully an entwickelte sich ein flottes Landesligaspiel, bei dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. Es ging stets rauf und runter, es ergaben sich viele Chancen, doch die Torhüter waren auf ihren Posten. In der 9. Spielminute jubelte der mitgereiste Forster Anhang zum ersten Mal, denn Simon Fend netzte zur 0:1-Führung ein. Weiter wurde sehr offensiv gespielt, die Gäste konnten eine leichte Mehrzahl an Chancen generieren. In der 17. Minute paßte Sebastian Schattmaier auf Bastian Grundner, der in bekannter Manier auf 0:2 stellte. Die letzte Aktion im Eröffnungdrittel war jedoch den Hausherren vorbehalten, denn einen Konter schlossen sie 6 Sekunden vor Drittelende erfolgreich zum 1:2 ab.

Im Mittelabschnitt versuchten die Hausherren den Ausgleich zu erzielen, doch jeder Schußversuch konnte erfolgreich geblockt werden. Ging eine Scheibe auf das Forster Tor, war wie gewohnt Andreas Scholz zur Stelle, der dann größeren Schaden verhindern konnte. Auf der anderen Seite gingen die Forster etwas großzügig mit ihren Chancen um, zum anderen hatte die Reichersbeurer Torhüterin Sofie Disl das Glück der Tüchtigen auf ihrer Seite. Das Mitteldrittel verlief somit torlos, mit 1:2 ging es zur zweiten Pause.

Im letzten Drittel wurde es hoch spannend, denn die Frage war, fällt der Ausgleich oder können die Nature Boyz die Führung ausbauen. Wieder ergaben sich Chancen auf beiden seiten, die jedoch ungenutzt blieben. In der 52. Spielminute traten die Schiedsrichter in den MIttelpunkt. Vor dem Tor von Andreas Scholz bildete sich eine Spielertraube. Die Schiedsrichter sahen den Puck hinter der Linie und entschieden auf Tor, somit stand es 2:2. Die Gäste zeigten jedoch die richtige Reaktion: Ein Reichersbeurer wurde auf die Strafbank geschickt, diese Überzahl nutzte Simon Fend mit einem satten Schlagschuß auf Zuspiel von Max Willberger und Bastian Grundner zur viel umjubelten 2:3-Führung. Die Hausherren starteten jetzt die große Schlußoffensive und bauten mächtig Druck auf. Andreas Scholz mußte mehrmals mit klasse Paraden für seine Vorderleute retten. Thomas Gams, Trainer der Reichersbeurer, beorderte seine Torhüterin für einen weiteren Feldspieler auf die Ersatzbank. Diese Maßnahme brachte nicht den erhofften Ausgleich, sondern Marco Mooslechner schoß die Scheibe 8 Sekunden vor Schluß dem Endstand von 2:4 ins leere Tor.

Der Sieg war aufgrund der geschlossenen Mannschaftsleistung mehr als verdient. Dies bestätigten auch einige Reichersbeurer Fans. Lt. Fanclub-Präse Thosta war das der erste Sieg in Bad Tölz seit dem 25.09.2011.

Statistik:

0:1 (08:59) Fend

0:2 (16:08) Grundner (Schattmaier)

1:2 (19:54) Fischer P. (Barein, Hirschberger)

2:2 (51:13) Fischer P. (Hirschberger, Barein)

2:3 (53:57) Fend (Willberger, Grundner) 5 – 4

2:4 (59:52) Mooslechner ENG

Strafzeiten:

SC Reichersbeuern 6 Min.

Nature Boyz 6 Min.

Zuschauer: 127