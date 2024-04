Nature Boyz gehen mit Trainer-Duo in die neue Saison

Forst. (PM Nature Boyz) Die Vorstandschaft der Nature Boyz kann freudig mitteilen, dass die beiden letztjährigen Trainer auch in dieser Saison an der Bande...

Forst. (PM Nature Boyz) Die Vorstandschaft der Nature Boyz kann freudig mitteilen, dass die beiden letztjährigen Trainer auch in dieser Saison an der Bande stehen werden.

Bereits im März traf sich die Vorstandschaft mit den Trainern Markus Ratberger und Tobias Maier, um über deren Engagement zu verhandeln. Beide Trainer freuten sich über das Angebot, wollten jedoch noch ein klein wenig Bedenkzeit haben, die in der vorletzten Woche positiv zu Ende ging. Beide wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen, den Forst bereits in der letzten Saison eingeschlagen haben. Dass beide Trainer ehrgeizig sind, haben sie in der vergangenen Saison gezeigt, die Leistungssteigerung der Mannschaft im Vergleich zu den letzten Saisonen gibt ihnen Recht.

Forst konnte sich in der letzten Saison einige junge Spieler vom Nachbarn Miners Peißenberg angeln, die alle eine erfolgreiche und gute Leistung zeigten. Sei es Thomas Zimmermann im Tor, oder auch Tim Vogl oder Max Willberger, alle trugen zur Leistungssteigerung der Mannschaft bei. Nicht zu vergessen ein Magnus Ostler, wie auch ein Tobias Estermaier, der dem Team Sicherheit verlieh. Nachdem die wichtigsten Personalentscheidungen bezüglich der Übungsleiter gefallen ist, werden die Verantwortlichen daran arbeiten, das Team noch weiter zu verstärken, um in der neuen Saison einen weiteren Schritt nach vorne zu kommen. Die Vorstandschaft wünscht den Trainern Markus Ratberger und Tobias Maier ein glückliches Händchen bei der Kaderplanung und freuen sich auf die neue Saison.