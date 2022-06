„NatÃ¼rlich wollen wir mit dem neuen Team um die Playoffs spielen“ – Steinhauer bleibt ein â€žTigerâ€œ

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Lukas Steinhauer verlängert ein erfahrener Torsteher seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit in Oberfranken. Der vor der kürzlich abgelaufenen Saison...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Lukas Steinhauer verlängert ein erfahrener Torsteher seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit in Oberfranken.

Der vor der kürzlich abgelaufenen Saison gekommene Rosenheimer durchlief den Nachwuchs seines Heimatvereins, für welchen er in späteren Jahren in insgesamt sechs Spielzeiten in der Oberliga respektive der DEL2 auflief. Zwischenzeitliche Engagements in Hannover, Halle, München, Schwenningen, Klostersee und Memmingen führten den 29-Jährigen durch die drei Profiligen in Deutschland, was auch 15 Einsätze in der DEL mit sich brachte. Für die Tigers stand Steinhauer in der abgelaufenen Saison zwölf Mal auf dem Eis.

„Lukas ist ein Teamplayer, der sich sofort in der Mannschaft eingefunden hat. Er unterstützt seine Kollegen – auf dem Eis und außerhalb der Eisfläche – perfekt, auch wenn er selbst nicht ganz so viele Einsätze hatte. Wenn er gespielt hat, hat er Leistung gezeigt, sodass wir sehr froh sind, dass er auch in der kommenden Spielzeit ein Teil der Bayreuth Tigers sein wird“, äußert sich Geschäftsführer Matthias Wendel zur Vertragsverlängerung des Goalies.

Wir haben Lukas am Telefon in seiner oberbayrischen Heimat erwischt und konnten ihn ein paar Fragen stellen.

Luki, schön dich weiter im Trikot der Tigers zu sehen. Wie ist die Entscheidung gereift, in Bayreuth weiter aufs Eis zu gehen?

Lukas Steinhauer: Ich habe mich sofort wohl gefühlt, als ich nach Bayreuth gekommen bin. In der Stadt sowie auch innerhalb des Vereins. Für mich war es dann sehr schnell klar, dass ich gerne verlängern würde.

Die verdiente Sommerpause läuft. Wir verbringst du diese?

Lukas Steinhauer: Ich bin meist in Rosenheim oder München und arbeite, wie in jedem Jahr, nach einem individuellen Trainingsplan. Zudem fahre ich viel Rad, spiele gerne Tennis und halte mich insgesamt fit.

Erfahrung wichtig. Du bist vor mehr als 10 Jahren erstmals in der zweiten Liga aufgelaufen. Veränderungen?

Lukas Steinhauer: Die Liga ist insgesamt stärker geworden. Das Niveau der einzelnen Spieler ist merklich gestiegen. Auch sind die Teams näher zusammengerückt.

Die letzte Saison ist sportlich nicht so gelaufen wie man es sich vorgestellt hat…

Lukas Steinhauer: Das ist richtig. Es ist leider sehr oft nicht in unsere Richtung gelaufen. Wir hatten zudem Pech mit vielen Verletzten und mit Corona, was mehrfach einige Jungs rausgenommen hat. Das wichtige ist, dass wir es am Ende noch rumreißen konnten und jetzt neu angreifen können.

Du kennst die Entwicklung des Teams und den Umbruch, der derzeit im Hintergrund von statten geht.

Lukas Steinhauer: Es geht in eine sehr gute Richtung meiner Meinung nach. Wir kriegen sehr gute Jungs dazu, was uns meines Erachtens stärker machen wird als noch im Vorjahr.

Was ist möglich bzw. was kann man sich vornehmen?

Lukas Steinhauer: Da muss man nicht drum herumreden. Natürlich wollen wir mit dem neuen Team um die Playoffs spielen.

-av-

Kader 2022/2023

Trainer: Robin Farkas

Co-Trainer: Marc Vorderbrüggen (Ravensburg Towerstars)

Tor: Olafr Schmidt (EV Landshut), Lukas Steinhauer

Abwehr: Niklas Gabriel, Lubor Pokovic, Lukas Slavetinsky (Selber Wölfe)

Angriff: Christian Kretschmann, Sami Blomqvist (ESV Kaufbeuren), Ville Järveläinen, Jan-Luca Schumacher, Dani Bindels, Mike Mieszwkowki (Hannover Indians), Philippe Cornet (HPK), Frederik Cabana