„NatÃ¼rlich ist es sehr frustrierend, dass die Saison nun so fÃ¼r mich endet“ – Marcel MÃ¼ller fÃ¤llt bis Saisonende aus

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers müssen heute eine bittere Nachricht verkraften: Der Angreifer Marcel Müller wird dem niederbayerischen Erstliga-Team in der laufenden Spielzeit...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers müssen heute eine bittere Nachricht verkraften: Der Angreifer Marcel Müller wird dem niederbayerischen Erstliga-Team in der laufenden Spielzeit aufgrund einer Unterkörperverletzung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Nach der Diagnose von unserem Mannschaftsarzt Dr. Markus Vogt muss sich der Stürmer einer Operation unterziehen, die ihn zu einer langen Pause zwingt.

„Natürlich ist es sehr frustrierend, dass die Saison nun so für mich endet. Nach der Operation werde ich mich voll und ganz auf die Reha fokussieren, damit einer vollständigen Genesung nichts im Wege steht. Ich versuche selbstverständlich weiterhin, die Jungs im Hauptrundenendspurt und in den Playoffs von der Tribüne aus und in der Kabine zu unterstützen“, so Marcel Müller selbst zu seiner Verletzung.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, erklärt: „Der langfristige Ausfall von Marcel trifft uns natürlich sehr. Ich wünsche Marcel im Namen der Organisation eine schnelle und vollständige Genesung.“