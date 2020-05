NationaltorhÃ¼terin verstÃ¤rkt die Sharks

Kempten. (PM ESC) Heim ins Allgäu, so könnte das Motto der gebürtigen Füssenerin heißen. Pfronten, Memmingen und Sonthofen, waren die Stationen der 32 jährigen,...

Pfronten, Memmingen und Sonthofen, waren die Stationen der 32 jährigen, bevor sie für zwei Jahre nach zu den Pinguinen auf das Lechfeld wechselte.

Herauszuheben aus ihrer schon langen und erfolgreichen Karriere ist sicherlich die Saison 2013/14 in der sie mit dem ERC Sonthofen den Aufstieg aus der Bayernliga in die Oberliga schaffte. Damals bildete sie mit dem heutigen sportlichen Leiter des EV Füssen, Thomas Zellhuber, den starken Rückhalt im Tor. Bis 2018 stand sie dann auch in der Oberligatruppe der schwarz-gelben im Kasten und zeigte ihre große Klasse. Nicht umsonst ist sie seit Jahre fester Bestandteil der deutschen Damen Nationalmannschaft und hat seit der Jungend schon über 100 mal das deutsche Trikot getragen.

Bei den Verantwortlichen des Aufsteigers ist man entsprechend glücklich über die Neuverpflichtung. Mit Jenny haben wir eine Top Verpflichtung, sie wird mit Danny Schubert ein starkes Team im Tor bilden. Dies ist in der Bayernliga absolut wichtig und mit ihrer Routine wird sie uns mit Sicherheit helfen eine gute Saison zu spielen. Wir freuen uns sehr, die Position mit so einer erfahrenen Spielerin besetzten zu können.