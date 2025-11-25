Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL EHC Red Bull München Nationaltorhüter Mathias Niederberger fällt mehrere Wochen aus
EHC Red Bull MünchenInjury list

Nationaltorhüter Mathias Niederberger fällt mehrere Wochen aus

25. November 20251 Mins read87
Share
Mathias Niederberger von Red Bull München - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München muss in den kommenden Spielen auf seinen Torhüter Mathias Niederberger verzichten.

Der Nationalkeeper hat sich im vorletzten PENNY DEL-Spiel gegen den deutschen Meister Eisbären Berlin eine Unterkörperverletzung zugezogen. Die Münchner hatten die Partie mit 3:1 für sich entschieden.

Nach eingehenden Untersuchungen am vergangenen Wochenende und einem MRT am Montag, den 24. November, wurde die Diagnose bestätigt. Die Ausfallzeit des 32-Jährigen wird mehrere Wochen betragen.

Niederberger verletzte sich im Spiel gegen seinen ehemaligen Club und konnte die Begegnung nicht beenden. Der gebürtige Düsseldorfer steht seit 2022 in München unter Vertrag und absolvierte seitdem 163 Ligapartien für die Red Bulls. Insgesamt kommt der zweifache „Torhüter des Jahres“ auf 474 DEL-Spiele, eine Fangquote von 91,8 Prozent und 39 Shutouts. Auch für die deutsche Nationalmannschaft war er in den vergangenen Jahren regelmäßig im Einsatz.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

532
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Stürmer Sebastian Streu bleibt in der DEL2

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ESV KaufbeurenInjury list

ESV Kaufbeuren: Cassetti fällt bis Februar voraussichtlich aus

Kaufbeuren. (PM ESVK) Bittere Nachrichten für den ESV Kaufbeuren und Stürmer Joe...

By25. November 2025
! +Eisbären BerlinInjury list

Der nächste wochenlange Ausfall: Eisbären-Stürmer Ty Ronning fällt verletzt aus

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen die nächste Verletzung verkünden. Ty...

By25. November 2025
Augsburger PantherEHC Red Bull München

Krening: „Finden als Team immer besser zusammen“ – Nächster Sieg: Red Bull München gewinnt auch das Derby in Augsburg

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann am 21....

By24. November 2025
! +EHC Red Bull MünchenEisbären Berlin

Patrick Hager: „Wir haben einen super Job abgeliefert“ – Red Bull München gewinnt bei Titelverteidiger Eisbären Berlin

Berlin / München. (PM Red Bulls / PM Eisbären) Der EHC Red...

By21. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten