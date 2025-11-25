Nationaltorhüter Mathias Niederberger fällt mehrere Wochen aus

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München muss in den kommenden Spielen auf seinen Torhüter Mathias Niederberger verzichten.

Der Nationalkeeper hat sich im vorletzten PENNY DEL-Spiel gegen den deutschen Meister Eisbären Berlin eine Unterkörperverletzung zugezogen. Die Münchner hatten die Partie mit 3:1 für sich entschieden.

Nach eingehenden Untersuchungen am vergangenen Wochenende und einem MRT am Montag, den 24. November, wurde die Diagnose bestätigt. Die Ausfallzeit des 32-Jährigen wird mehrere Wochen betragen.

Niederberger verletzte sich im Spiel gegen seinen ehemaligen Club und konnte die Begegnung nicht beenden. Der gebürtige Düsseldorfer steht seit 2022 in München unter Vertrag und absolvierte seitdem 163 Ligapartien für die Red Bulls. Insgesamt kommt der zweifache „Torhüter des Jahres“ auf 474 DEL-Spiele, eine Fangquote von 91,8 Prozent und 39 Shutouts. Auch für die deutsche Nationalmannschaft war er in den vergangenen Jahren regelmäßig im Einsatz.

