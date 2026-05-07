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Nationalstürmer Lukas Kainz kommt als Champion

7. Mai 20261 Mins read8
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Lukas Kainz - © City-Press
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Linz. (PM Black Wings) Mit Lukas Kainz holen die Steinbach Black Wings Linz einen frisch gebackenen Meister aus Graz. Der langjährige Nationalteam-Stürmer und harte Arbeiter unterschreibt einen Dreijahresvertrag in der Stahlstadt.

Die Oberösterreicher verstärken ihren Angriff mit jeder Menge Ehrgeiz und Leadership in den Farben Rot-Weiß-Rot. Teamstürmer Lukas Kainz wechselt langfristig an die Untere Donaulände und bringt die Motivation von der gerade erst hochgestemmten Karl-Nedwed-Trophy mit. Auch wenn eine Verletzung nach dem ersten Viertelfinalspiel seine aktive Teilnahme an den Playoffs verhinderte, krönte er seine insgesamt sechs Jahre in der Steiermark mit dem Titel. Seine Profikarriere begann der gebürtige Wiener jedoch in Salzburg, nachdem er seine Ausbildung an der Red Bull Akademie genossen hatte. Sein Debüt in der höchsten Spielklasse feierte der mittlerweile 30-Jährige in der Saison 2014/15 und durfte sich nach seinen ersten beiden Einsätzen bereits Teil der Meistermannschaft nennen. In der Mozartstadt pendelte der Stürmer jedoch zwischen der Kampfmannschaft und der Alps Hockey League.

Darum zog es ihn 2018 zu den 99ers, bei denen er zum Stammspieler reifte und sich dadurch auch einen Platz in der österreichischen Nationalmannschaft erspielte. Insgesamt 67 Mal trug der Linksschütze bislang den Adler und vertrat im Vorjahr sein Heimatland auch bei der Weltmeisterschaft. Auf nationaler Ebene lief Kainz zudem zwei Spielzeiten für die Vienna Capitals auf und stellte mit jeweils 25 Punkten auch seine Qualitäten vor dem Tor unter Beweis. Insgesamt hält der Neo-Linzer bei 423 Spielen und 133 Punkten in der win2day ICE Hockey League. In seinen acht vollen Spielzeiten als Profi in der Bundesliga absolvierte Kainz nur einmal weniger als 40 Matches im Grunddurchgang.

Seine Erfahrung bringt Lukas Kainz künftig für die Steinbach Black Wings Linz ein. In der Stahlstadt unterschrieb der Mittelstürmer einen langfristigen Vertrag und erhält von seinem langjährigen Freund Ken Ograjensek, die Rückennummer 18 übertragen.

Hard Facts:
Name: Lukas Kainz
Position: C
Rückennummer: 18
Nationalität: AUT
Alter: 30
Geburtstag: 02.09.1995
Größe: 183cm
Gewicht: 85kg
Schusshand: Links
Letzter Verein: Graz99ers

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