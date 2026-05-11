Nationalstürmer bleibt in Straubing

Straubing. (PM Tigers) Nach seiner Nominierung für die IIHF Weltmeisterschaft gibt es die nächste positive Nachricht rund um Stefan Loibl: Der gebürtige Straubinger bleibt den Straubing Tigers auch in der Saison 2026/27 erhalten.

Der 29-jährige Stürmer stammt aus dem Nachwuchs des EHC Straubing und trägt damit auch weiterhin das Trikot seines Heimatclubs. Loibl ist sowohl auf dem Flügel als auch im Zentrum einsetzbar und bringt mit seiner Spielintelligenz, seiner Erfahrung und seiner Zwei-Wege-Qualität wichtige Elemente in den Kader der Straubing Tigers ein. In der abgelaufenen PENNY DEL-Hauptrunde 2025/26 absolvierte Loibl 50 Spiele für die Tigers und sammelte dabei 33 Scorerpunkte. Dem Linksschützen gelangen zehn Tore und 23 Vorlagen. In den Playoffs kam der 1,88 Meter große Angreifer in sechs Partien auf ein Tor und zwei Assists.

Sportlicher Leiter Jason Dunham sagt: „Stefan ist ein sehr kompletter Spieler, der in vielen Situationen Verantwortung übernehmen kann. Er bringt Tempo, Spielverständnis und Erfahrung mit und ist für uns sowohl offensiv als auch defensiv ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Dass ein gebürtiger Straubinger mit dieser Qualität weiterhin für seinen Heimatclub spielt, ist natürlich auch für den Standort etwas Besonderes.“

Stefan Loibl erklärt zu seiner Verlängerung: „Straubing ist für mich und meine Familie Zuhause. Deshalb freue ich mich sehr, auch in der kommenden Saison weiter für die Tigers zu spielen und vor unseren Fans aufzulaufen.“

Loibl befindet sich aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft auf dem Weg zur IIHF Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz. Das Turnier beginnt für die DEB-Auswahl am Freitag, 15. Mai, mit dem Vorrundenspiel gegen Finnland.

Die Vorbereitung mit der Nationalmannschaft beschreibt Loibl als intensiv und positiv: „Es waren vier intensive Wochen mit sieben guten Vorbereitungsspielen. Wir fühlen uns gut vorbereitet und freuen uns jetzt auf die Weltmeisterschaft.“

Auch persönlich hat die Nominierung für den gebürtigen Straubinger eine besondere Bedeutung: „Es ist immer eine absolute Ehre, sein Land bei einer WM vertreten zu dürfen. Dass ich in diesem Jahr wieder Teil des WM-Kaders bin, bedeutet mir sehr viel und macht mich stolz.“

Für das Turnier hat sich der 29-Jährige klare Ziele gesetzt: „Ich möchte in jedem Spiel meine beste Leistung zeigen und der Mannschaft helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Stefan Loibl @ Elite Prospects