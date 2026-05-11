Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Straubing Tigers Nationalstürmer bleibt in Straubing
Straubing TigersTransfer-News

Nationalstürmer bleibt in Straubing

11. Mai 20262 Mins read108
Share
Stefan Loibl von Team Deutschland - © Moritz Eden / City-Press
Share

Straubing. (PM Tigers) Nach seiner Nominierung für die IIHF Weltmeisterschaft gibt es die nächste positive Nachricht rund um Stefan Loibl: Der gebürtige Straubinger bleibt den Straubing Tigers auch in der Saison 2026/27 erhalten.

Der 29-jährige Stürmer stammt aus dem Nachwuchs des EHC Straubing und trägt damit auch weiterhin das Trikot seines Heimatclubs. Loibl ist sowohl auf dem Flügel als auch im Zentrum einsetzbar und bringt mit seiner Spielintelligenz, seiner Erfahrung und seiner Zwei-Wege-Qualität wichtige Elemente in den Kader der Straubing Tigers ein. In der abgelaufenen PENNY DEL-Hauptrunde 2025/26 absolvierte Loibl 50 Spiele für die Tigers und sammelte dabei 33 Scorerpunkte. Dem Linksschützen gelangen zehn Tore und 23 Vorlagen. In den Playoffs kam der 1,88 Meter große Angreifer in sechs Partien auf ein Tor und zwei Assists.

Sportlicher Leiter Jason Dunham sagt: „Stefan ist ein sehr kompletter Spieler, der in vielen Situationen Verantwortung übernehmen kann. Er bringt Tempo, Spielverständnis und Erfahrung mit und ist für uns sowohl offensiv als auch defensiv ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Dass ein gebürtiger Straubinger mit dieser Qualität weiterhin für seinen Heimatclub spielt, ist natürlich auch für den Standort etwas Besonderes.“

Stefan Loibl erklärt zu seiner Verlängerung: „Straubing ist für mich und meine Familie Zuhause. Deshalb freue ich mich sehr, auch in der kommenden Saison weiter für die Tigers zu spielen und vor unseren Fans aufzulaufen.“

Loibl befindet sich aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft auf dem Weg zur IIHF Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz. Das Turnier beginnt für die DEB-Auswahl am Freitag, 15. Mai, mit dem Vorrundenspiel gegen Finnland.

Die Vorbereitung mit der Nationalmannschaft beschreibt Loibl als intensiv und positiv: „Es waren vier intensive Wochen mit sieben guten Vorbereitungsspielen. Wir fühlen uns gut vorbereitet und freuen uns jetzt auf die Weltmeisterschaft.“

Auch persönlich hat die Nominierung für den gebürtigen Straubinger eine besondere Bedeutung: „Es ist immer eine absolute Ehre, sein Land bei einer WM vertreten zu dürfen. Dass ich in diesem Jahr wieder Teil des WM-Kaders bin, bedeutet mir sehr viel und macht mich stolz.“

Für das Turnier hat sich der 29-Jährige klare Ziele gesetzt: „Ich möchte in jedem Spiel meine beste Leistung zeigen und der Mannschaft helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Stefan Loibl @ Elite Prospects

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
178
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Goalie Michael Karg bleibt ein Riverking, Landsberg vermeldet sechs Abgänge

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Tölzer LöwenTransfer-News

Alexander Fichtner bleibt den Löwen treu!

Bad Tölz. (PM Löwen) In sein bereits fünftes Profi-Jahr wird Verteidiger Alexander...

By11. Mai 2026
Selber WölfeTransfer-News

Selber Wölfe verabschieden ihren Topscorer und weitere Spieler

Selb. (PM Wölfe) Nachdem die Selber Wölfe zuletzt einige Vertragsverlängerungen sowie eine...

By11. Mai 2026
SC RiesserseeTransfer-News

SC Riessersee und Chris Chyzowski gehen getrennte Wege

Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee vermeldet einen weiteren personellen Abgang: Verteidiger...

By11. Mai 2026
Rittner Buam SkyAlpsTransfer-News

Angelo Miceli wirbelt nun im Angriff der Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben den ersten Neuzugang zu...

By11. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten