Nationalspielerin Nina Kamenik beendet internationale Karriere

München. (PM DEB) Nationalspielerin Nina Kamenik beendet an ihrem 35. Geburtstag nach 18 Jahren im Trikot des Deutschen Eishockey-Bundes e.V. (DEB) ihre internationale Karriere.

Die Stürmerin der Eisbären Juniors Berlin absolvierte insgesamt 271 Länderspiele, erzielte dabei 27 Tore (42 Assists) und vertrat den DEB unter anderem bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi. Außerdem stand Kamenik bei sechs A-Weltmeisterschaften und drei B-Weltmeisterschaften auf dem Eis und war Teil jenes Teams, das 2017 mit Rang vier die beste WM-Platzierung für den DEB bei einer Frauen-A-WM erreichte.

DEB-Sportdirektor Stefan Schaidnagel: „Nina Kamenik war eine der großen Stützen des letzten Jahrzehnts in der Nationalmannschaft, sie zählt zu den herausragenden Persönlichkeiten im deutschen Frauen-Eishockey. Ihr kontinuierlicher Einsatz auf und neben dem Eis für unsere Sportart ist vorbildhaft und verdient größten Respekt. Wir hoffen, dass sie unserem Sport erhalten bleibt und wünschen ihr alles erdenklich Gute für die Zukunft!“

Frauen-Bundestrainer Christian Künast: „Wenn jemand so lange für die Nationalmannschaft spielt und sein Land vertritt, spricht das für sich. Ihre menschliche, einfühlsame Art wird dem Team auf jeden Fall fehlen. Wir hoffen, dass sie uns in irgendeiner Form erhalten bleibt und uns weiterhin mit ihrer tollen Persönlichkeit unterstützt.“

Nina Kamenik: „Ich bin sehr dankbar für eine unglaublich prägende Zeit in der Nationalmannschaft. Ich habe eine rasante Entwicklung im Fraueneishockey über viele Jahre hinweg hautnah miterlebt und blicke positiv in die Zukunft der Mannschaft. In dieser Zeit sind sehr enge Freundschaften entstanden, die mein Leben nachhaltig beeinflussen. Ein großes Dankeschön an die Mannschaft und das gesamte Betreuerteam für eine unvergessliche Zeit!“