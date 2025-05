Nationalmannschaft bereitet sich auf nÃ¤chste WM-Aufgaben vor

Herning. (PM DEB) Drei Siege zum Turnierauftakt: Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist der Start in das WM-Turnier im dänischen Herning gelungen.

Mit neun Punkten hat sich die DEB-Auswahl die optimale Ausgangslage vor den kommenden Top-Spielen geschaffen. Das Programm in den nächsten Tagen hat es in sich: Am Donnerstag kommt es zunächst zum Duell mit Vizeweltmeister Schweiz (16:20 Uhr), am Samstag geht es gegen die USA (12:20 Uhr). Montag steht der Vergleich mit Weltmeister Tschechien an (16:20 Uhr) und zum Abschluss der Vorrunde wartet WM-Gastgeber Dänemark am Dienstagabend (20:20 Uhr) auf das Aufeinandertreffen mit dem DEB-Team.

Deswegen hat der Coaching Staff um Bundestrainer Harold Kreis am Mittwoch einen „Day off“ angesetzt – sprich auf ein weiteres Eistraining hat die DEB-Auswahl am Mittwoch verzichtet. Im Fokus steht also Regeneration und Kräfte sammeln vor den kommenden großen Herausforderungen. Für einen DEB-Spieler ist die WM allerdings schon vorbei: Stürmer Lukas Reichel fällt aufgrund seiner Verletzung aus dem Spiel gegen Norwegen für den Rest des WM-Turniers aus.

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir haben in den ersten Spielen einen großartigen Teamgeist gezeigt und insgesamt sehr stabil agiert. Selbstverständlich gibt es noch Raum für unsere spielerische Entwicklung, aber das ist ganz normal während eines Turniers. In den kommenden Spielen werden wir unser bestes Eishockey abrufen müssen. Gegen die Schweiz erwarten wir ein hohes Tempo von beiden Mannschaften. Die Schweizer agieren sehr strukturiert, dafür sind wir gut gewappnet. Für Lukas ist es sehr bitter, er hatte einen starken Start ins Turnier bislang und hat so einen großen Beitrag geleistet. Dennoch haben wir genug Qualität in Team, um mit solchen Situationen umgehen zu können.“

Die deutschen Spiele bei der Eishockey-Weltmeisterschaft werden auf MagentaSport, ProSieben und SportdeutschlandTV übertragen.

