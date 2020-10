National League-Vorschau (5): Heute mit dem HC Fribourg-GottÃ©ron

Fribourg (AR). Wenn man die letzte Saison, die ohne Play-off coronabedingt allzu früh zu Ende ging, näher unter die Lupe nimmt, erkennt man, dass...

Eine richtige Konstanz war dem Wortsinn nach nicht immer zu erkennen. Ob man mit dem ältesten Kader der Liga mehr Chancen hat, steht wohl auf einem anderen Blatt Papier.

Mit Hughes verpflichtete man einen neuen zweiten Tormann. Mit 23 Jahren hat er die ganze Karriere vor sich, weil mit Nationalgoalie Berra ein großer Name vor ihm steht. Forrer und Marti verließen die Mannschaft. In der Verteidigung stießen Jecker und Sutter ins Kollektiv. Beide sind erfahren und können die Hintermannschaft mehr als nur verstärken. Aebischer, 19 Jahre jung, verstärkt die Defensive. Stalder hat die Schlittschuhe an den sprichwörtlichen Nagel gehängt.

Ein Manko, wenn man es als solches bezeichnen kann, ist mit Sicherheit der Sturm. Nachdem Lhotak und Schmutz den Verein wechselten und Vauclair ebenfalls seine Laufbahn beendete, möchte man mit Herren, Bougro und Jobin die vermeintliche Schwachstelle ordentlich ausmerzen. DiDomenico, einer der besten Ausländer, spielt nun für die Genfer, nachdem er in der vergangenen Spielzeit noch für die SCL Tigers die Schlittschuhe schnürte. Gunderson, Brodin, Desharnais und Stalberg wollen mit DiDomenico die gegnerischen Defensivabteilungen schwindelig spielen und für torreiche Begegnungen sorgen.

Es ist schwer einzuschätzen, wohin die Reise der Mannschaft führt. Einige junge Akteure ergänzen das Kollektiv, doch die Frage wird sein, ob die etablierten und alten Spieler noch einmal an ihre Leistungen in den letzten Jahren anschließen können und vor allem gesund bleiben. Ein Platz im Play-off ist drin, aber man wird dann sehen, was noch möglich sein wird.