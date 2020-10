National League-Vorschau (2): Heute mit dem EV Zug

Zug (AR). In der letzten Spielzeit sah es so aus, als ob der EV Zug sich zum Meisterfavorit mausern würde. Doch nachdem einige Akteure...

Geononi, mit 32 Lenzen einer der Leistungsträger der Innerschweizer, zeigte in der vergangenen Saison, wie wichtig er für sein Ensemble ist. Hollenstein, der zwölf Jahre jünger ist, fühlt sich in der Rolle als zweiter Schlussmann gut. Trotzdem zeigt er phasenweise exzellente Arbeit, wenn man ihm das Vertrauen schenkt und ihm mit dem einen oder anderen Einsatz belohnt.

Ein sehr kleines Manko der ansonsten sehr solide und konzentriert agierenden Zuger ist die Verteidigung. Nachdem mit Thiry, Zryd und Morant drei absolute Größen dem Verein den Rücken gekehrt haben, muss man sich nicht allzu große Sorgen um eine kompakte Hintermannschaft machen. Diaz und Altalo bemühen sich und versuchen, alles dicht zu machen. Mit Gross, Geisser, Stadler und Wüthrich befinden sich vier Jungspieler in der Defensive, die alle nicht das 23. Lebensjahr vollendet haben. Alles ist möglich, aber sie müssen zeigen, ob sie den Sprung vom Talent zum Stammspieler schaffen.

Der Vertrag, den die Columbus Blue Jackets mit Thürkauf, 23 Jahre jung, und in der Position des Stürmers beheimatet, hatten, lief aus. Bevor er sein großes Glück auf der anderen Seite des großen Teichs wagt, will er die Saison in Zug starten. In der vergangenen Spielzeit kam er schon zu mehreren NHL-Einsätzen. Seine überdurchschnittliche Physis ist in Nordamerika keine Unbekannte mehr.

Lindberg verließ die Zuger. Nach einer Saison zieht es ihn in die KHL. Die Schweizer waren gefordert und mussten nach einem Ersatzspieler suchen. Der erst 21-jährige McLeod spielt leihweise für die eidgenössische Mannschaft. Als Center kam der Kanadier in der jüngeren Vergangenheit auf 56 AHL-Begegnungen. Dabei kam er auf 23 Scorerpunkte. Man kann davon ausgehen, dass seine Spielweise auch den Teamkollegen im Dress des EV Zug entgegenkommt. Kovars Arbeitspapier wurde verlängert, und trotzdem fehlt ein weiterer Legionär.

Wenn man sich die Zuger Transferpolitik etwas näher ansieht und auch die EVZ Academy ins Auge fasst, erkennt man doch mehrere Abgänge. Große Wunder kann man sich nicht erwarten, zumal das Leistungsgefälle zwischen den jungen und älteren Akteuren doch etwas groß ist. Die Tiefe des Kaders ist nicht so vorhanden, sodass die Zuger in dieser Spielzeit die Favoritenrolle abgeben müssen. Das heißt aber nicht, dass die Innerschweizer trotzdem positiv auffallen können.