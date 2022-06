National-League-Spielplan: 52 Runden und so viel Free-TV wie noch nie

Zürich. (PM NL) Der Spielplan für die neue Meisterschaft ist da: Mit dem Startspiel SC Rapperswil-Jona Lakers vs. ZSC Lions startet die National League...

Die Fans dürfen sich danach auf so viele frei empfangbare TV-Spiele freuen wie noch nie.

Vier Tage nach dem «Season Opener» kommt es zum ersten Sonntagabendspiel. Dieses «Game of the Week» findet neu jede Woche am Sonntag um 20.00 Uhr statt und wird auf TV24 (Deutschschweiz) sowie Léman Bleu (Romandie) in Zusammenarbeit mit MySports live übertragen. TeleTicino zeigt ebenfalls mindestens 6 dieser Sonntagabendspiele live in der italienischsprachigen Schweiz, dazu kommen alle Tessiner Derbys. Zusätzlich überträgt Blick jeden Dienstag ein NL-Spiel im Livestream (auf deutsch und französisch). Insgesamt stehen in der neuen Saison 52 Runden auf dem Programm, davon 15 Vollrunden mit je 7 parallel stattfindenden Partien. Der komplette Spielplan 2022/23 ist hier ersichtlich: zum Spielplan

Die Playoff-Viertelfinals und -Halbfinals werden in der kommenden Meisterschaft erstmals gesplittet. Will heissen, dass zum Beispiel im Viertelfinal zwei Serien im Rhythmus Dienstag-Donnerstag-Samstag und zwei Serien im Rhythmus Mittwoch-Freitag-Sonntag gespielt werden. Ein Spiel pro Playoff-Runde sowie die komplette Final-Serie wird im Free-TV zu sehen sein. Alle Meisterschaftsspiele werden wie gewohnt qualitativ hochwertig durch MySports aufbereitet – sei dies in der Regular Season, in den Playoffs oder allenfalls auch in den Playouts bzw. der Ligaqualifikation. MySports sowie sämtliche oben erwähnten TV- und Medienpartner bieten ihren Zuschauerinnen und Zuschauern überdies umfassende Highlight-Sendungen im Anschluss an die Spiele.