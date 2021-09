National League, 7. Spieltag: Der EHC Biel lieÃŸ im Duell gegen GenÃ¨ve-Servette nichts anbrennen

Biel (AR). Im Spiel zwischen Biel und Genève-Servette drängten die Hausherren durch ein offensiv ausgerichtetes Spiel die Gäste vergleichsweise schnell in die Enge. Nach...

Nach gut fünf Spielminuten gingen die Seeländer durch Brunner mit 1:0 in Führung. Die Vorlage dazu ging auf das Konto von Rathgeb. In der 17. Minute erhöhte Hügli nach einem Assist von Yakovenko auf 2:0. Mit diesem komfortablen wie gleichermaßen verdienten Vorsprung ging es in die erste Drittelpause.

In den zweiten 20 Minuten waren abermals knapp fünf Minuten verstrichen, als Lööv auf 3:0 für die Gastgeber erhöhte. Für Freunde der Statistik kann gesagt werden, dass die Vorlage auf das Konto von Froidevaux ging. Die Genfer hatten der schnellen Spielweise der Bieler nichts entgegenzusetzen und die Schlachtenbummler in der Tissot Arena waren aus dem Häuschen. Nach 34 Zeigerumdrehungen jubelten sie ein viertes Mal. Schläpfer netzte nach einem Assist von Stampfli zum 4:0 ein. Die Westschweizer, die nichts zu melden hatten, kassierten 86 Sekunden vor dem Ende des zweiten Abschnitts sogar das 0:5; Yakovenko, der beim zweiten Tor beteiligt war, trug sich in die Torschützenliste ein. Kohler glänzte als Vorlagengeber.

Im letzten Drittel – die Begegnung war längst schon entschieden – drosselten die Gastgeber das Tempo und schalteten einige Gänge zurück. Rathgeb machte das halbe Dutzend voll und traf nach einer Vorlage von Sallinen zum 6:0. Das Ganze geschah genau zwei Minuten vor der Schlusssirene.

Die weiteren Spiele im Überblick:

Ambrì-Piotta – Rapperswil-Jona Lakers 0:3

Bern – Ajoje 6:0

Davos – SC Langnau Tigers 4:5 n. V.

Fribourg-Gottéron – Lausanne 2:5

Lugano – Zug 3:2 n. V.