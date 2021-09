National League, 5. Spieltag: Ein starkes Startdrittel ebnet dem HC Davos den in weiterer Folge schmeichelhaften Sieg

Davos (AR). 3.028 Schlachtenbummler kamen ins Davoser Eisstadion, um das Duell zwischen dem HC Davos und den Lakers aus Rapperswil-Jona zu verfolgen. Dabei sahen...

Davos (AR). 3.028 Schlachtenbummler kamen ins Davoser Eisstadion, um das Duell zwischen dem HC Davos und den Lakers aus Rapperswil-Jona zu verfolgen.

Dabei sahen sie im ersten Abschnitt einen fulminanten Auftritt der Gastgeber, die am Ende mit dem blauen Auge davon kamen. Doch der Reihe nach. Die Bündner gingen durch Prassl mit 1:0 in Führung, acht Minuten waren gespielt. Drei Zeigerumdrehungen später sorgte Wieser für das 2:0. Die Gäste waren wohl schon mit den Gedanken in der Kabine, als Corvi eine Sekunde vor dem Ende des ersten Drittels auf 3:0 erhöhte.

In den zweiten Abschnitts bewiesen die Lakers, dass sie sich keinesfalls abschlachten wollten und kamen durch Wick in Minute 25 zum 1:3-Anschlusstreffer. Cervenkas 2:3 in Minute 31 ließ die Gäste hoffen, ehe Schmutz nach 36 Zeigerumdrehungen das 4:2 zugunsten der Hausherren sorgte.

Im Schlussabschnitt wurde es spannend, Rowe brachte in der 44. Minute Rowe auf 3:4 heran. Acht Minuten markierte Ambühl für die anfangs sehr gut spielenden Davoser den 5:3 Entstand. Fakt ist: Hätten die Lakers das Startdrittel nicht verschlafen, wäre die Begegnung vom Ergebnis her viel enger verlaufen. Doch das Leben findet bekanntlich nicht im Konjunktiv statt.

Die weiteren Spiele im Überblick:

Ambrì-Piotta – Zug 1:4

Bern – SC Langnau Tigers 8:1

Lausanne – Genéve-Servette 2:1 n. V.

Lugano – Biel 3:5

ZSC Lions – Ajoje 5:2