National League, 4. Spieltag: Der HC Lugano macht beim HC Ajoje frÃ¼hzeitig alles klar

Pruntrut (AR). Ajoje, der Aufsteiger aus dem Kanton Jura, empfing in der heimischen Raiffeisen Arena den HC Lugano.

2.843 Zuschauer sahen bereits in der vierten Spielminute den ersten Treffer der Gäste, Morini traf zum 1:0. Sieben Zeigerumdrehungen später erzielte Thürkauf das 2:0 für die hungrigen Tessiner. Weitere fünf Minuten später kreuzte Altalo vor dem Gehäuse der Hausherren auf. Er fackelte nicht lange und schlenzte den Puck zum 3:0 in die Maschen. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die erste Drittelpause.

In den zweiten 20 Minuten waren zwei Minuten und 44 Sekunden gespielt, ehe Fazzini mit dem 4:0 für die gefährlichen Gäste so etwas wie eine Vorentscheidung herbeiführte. Walker schraubte das Ergebnis zugunsten der munteren Tessiner auf 5:0, 34 Minuten waren gespielt. Joggis 1:5-Anschlusstreffer gut drei Zeigerumdrehungen später war nur Ergebniskosmetik. 77 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels stellte Loeffel den alten Fünf-Tore-Vorsprung der Luganesi wieder her.

In der 42. Minute markierte Loeffel mit seinem zweiten Tor des Abends das 7:1 für das Tessiner Team, die Defensivabteilung von Ajoje zeigte Auflösungserscheinungen. Als die Partie bereits entschieden war, konnten die sichtlich überforderten Gastgeber ein zweites Mal jubeln. Frossard traf in Minute 56 zum 2:7.

Die weiteren Spiele im Überblick:

Biel – Fribourg-Gottéron 4:3 n. V. (Anm.: nach 50 Minuten stand es 0:3!)

Geneve-Servette – Bern 3:1

Rapperswil Jona-Lakers – ZSC Lions 1:2, nach 40 Minuten abgebrochen

SC Langnau Tigers – Ambrì-Piotta 1:3

Zug – Lausanne 3:1