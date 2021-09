National League, 3. Spieltag: GenÃ©ve-Servette hat in der Penaltylotterie das bessere Ende fÃ¼r sich

Langnau (AR) Rund 4.300 Fans waren in die Ilfishalle gepilgert, um sich ein spannendes Spiel anzusehen. Und in der Tat war es auf Duell...

Langnau (AR) Rund 4.300 Fans waren in die Ilfishalle gepilgert, um sich ein spannendes Spiel anzusehen.

Und in der Tat war es auf Duell auf Augenhöhe, das reich an Emotionen und packenden Szenen war. Tömmernes, die Stadionuhr zeigte acht Minuten an, brachte die Westschweizer mit 1:0 in Führung. Mit dieser knappen Führung zugunsten der Gäste ging es in die erste Drittelpause. Im zweiten Abschnitt waren zwei Minuten gespielt, ehe Moy auf 2:0 erhöhte.

Die Hausherren gaben sich jedoch nicht geschlagen. Olofsson fackelte nicht lange und besorgte binnen fünf Minuten für die Tigers sowohl den 1:2-Anschluss als auch den 2:2-Ausgleichstreffer. Vermins 3:2 für die Genfer in der 34. Minute war nur ein kurzes Strohfeuer, zumal die energischen Gastgeber elf Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels zum 3:3 traf; Saarela trug sich in die Torschützenliste ein. Und just jener Saarela brachte sein Kollektiv zehn Zeigerminuten vor der Schlusssirene erstmals in Führung. Nach dem 3:4 aus der Sicht der Gäste drehten selbige noch einmal auf und kamen durch Filippula in Minute 55 zum 4:4-Ausgleich.

Da die notwendig gewordene Verlängerung torlos blieb, musste ein Penaltyschießen entscheiden, wer das Eis als Sieger und als Verlierer verlassen würde. Tyler Moy, der bereits für das 2:0 sorgte, verwandelte den allesentscheidenden Penalty zugunsten der Gäste und versetzte die Servette-Jungs in einen kollektiven Freudentaumel.

Die weiteren Spiele im Überblick:

Ambrì-Piotta – Fribourg-Gottéron 6:2

Davos – Bern 3:1

Rapperswil-Jona Lakers – Biel 4:6

Zug – ZSC Lions 5:4 n.V.