National League, 10. Spieltag: Trotz einer auffallenden Dominanz konnten sich die Lakers nur Ã¼ber einen knappen Heimsieg freuen

Rapperswil (AR). In der Rapperswiler SGKB-Arena trafen die Lakers und Aufsteiger Ajoje aufeinander.

Die Hausherren drückten von Beginn an aufs Gaspedal. Nach sieben Minuten wies die Statistik 74 Prozent Puckbesitz für sie auf. Doch die Tore fehlten. Nach neun Zeigerumdrehungen war es soweit, Albrecht netzte nach einer Vorlage von Zangger zum 1:0 ein. Just zu diesem Moment kehrte ein Ajoje-Spieler von der Strafbank zurück. Da die Gäste geschickt verteidigten und zu keiner Zeit aufgaben, fiel der 1:1-Ausgleichstreffer wie aus heiterem Himmel. Gauthier-Leduc trug sich in die Torschützenliste ein; Devos glänzte mit seinem Assist. Das 1:1 war auch der Endstand nach dem ersten Abschnitt.

Im zweiten Drittel wollten die annähernd 2.650 Zuschauer selbstredend mehr Tore und auch packende Strafraumszene mit hungrigen Angreifern und löchrigen Abwehrreihen sehen. In der 24. Minute traf abermals Gauthier-Leduc nach einer Vorlage von Hauert zum 2:1 für die Gäste. Doch der Ausgleich der geschockten Jungs aus Rapperswil-Jona ließ nicht lange auf sich warten. 55 Sekunden nach dem 1:2 markierte Cervenka das 2:2; Eggenberger lieferte dazu das Assist. Mit diesem Resultat ging der offene Schlagabtausch in die letzte Drittelpause.

Im Schlussabschnitt waren fast elf Minuten gespielt, als die Lakers zum zweiten Mal am Abend in Führung gingen. Eggenberger verwertete eine Vorlage von Rowe zum 3:2. Am Ende feierten die Hausherren einen sehr schmeichelhaften Erfolg, den fünften in Folge. Aber angesichts der drückenden Überlegenheit der Gastgeber konnte sich der Aufsteiger, der sichtlich bemüht agierte, bedanken, dass er nicht unter die Räder kam.