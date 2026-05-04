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HC Ambri-PiottaTransfer-News

Nathan Borradori Biancoblù bis 2030

4. Mai 20261 Mins read51
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Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt bekannt, den Vertrag mit Stürmer Nathan Borradori bis zum Ende der Saison 2029/2030 verlängert zu haben, mit einer clubseitigen Option für ein weiteres Jahr.

Der 2006 geborene und im Nachwuchs des Leventina-Clubs ausgebildete Borradori kam in der soeben abgeschlossenen Saison auf 11 Einsätze in der National League mit der ersten Mannschaft und verbuchte dabei 2 Tore und 2 Assists. Im Verlauf seiner jungen Karriere bestritt er zudem 43 Spiele mit den GDT Bellinzona Snakes in der Swiss League und erzielte insgesamt 17 Punkte. Auf internationaler Ebene nahm Nathan mit der Schweizer Nationalmannschaft an zwei Junioren-Weltmeisterschaften in den Kategorien U18 und U20 teil.

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