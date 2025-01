Nardella bleibt bis Saisonende bei den Lakers

Rapperswil. (PM Lakers) Bobby Nardella bleibt bis Ende der Saison 2024/25 beim SCRJ. Die Lakers haben zum Jahresende die Option für den US-Verteidiger gezogen.

Der 28-jährige Nardella war nach einer Welle von Verletzungen im Oktober mit einem Vertrag bis Ende 2024 mit Option zu den Lakers gestossen. In bisher 18 Spielen für den SCRJ kam er auf 8 Punkte (4 Tore, 4 Assists) und ist damit hinter Inaki Baragano (3 Tore und 10 Assists in 33 Spielen) und Philip Holm (3 Tore und 8 Assists in 33 Spielen) der drittproduktivste Verteidiger. Vor seinem Engagement bei den Lakers spielte der US-Amerikaner, der auch den italienischen Pass hat, insgesamt vier Saisons bei den Hershey Bears in der AHL. Nardella hatte aber auch Erfahrungen in Europa mit nach Rapperswil-Jona gebracht. Er spielte zwei Saisons in Schweden: 2020/21 bei Djurgårdens IF und letzte Saison bei HV71, wo er in 50 Spielen auf 29 Punkte kam (4 Tore, 25 Assists).

Der Zweiweg-Verteidiger wird nun bis Saisonende bei den Lakers bleiben – der Verein hat die entsprechende Option gezogen, da die Situation von Emil Djuse weiterhin ungewiss ist. Mit der Weiterverpflichtung von Bobby Nardella verfügt der SCRJ für den Rest der Saison über verschiedene Möglichkeiten auf den Import-Positionen.

