Nando Eggenberger ab 2026/27 bei den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL Tigers) Die SCL Tigers verpflichten Nando Eggenberger für die Saison 2026/27.

Der 26-jährige Flügelstürmer unterschreibt einen Einjahresvertrag in Langnau.

Eggenberger bringt mit 188 cm Körpergrösse und rund 92 kg ideale physische Voraussetzungen für ein kraftvolles Spiel mit. Er kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Angriffsseite eingesetzt werden, was ihm taktische Flexibilität auf dem Eis verleiht. Trotz seines jungen Alters verfügt der Stürmer bereits über umfangreiche Erfahrung in der National League.

Seine Karriere begann in den Juniorenteams des EHC Chur und anschliessend des HC Davos, wo er 2015/16 im Alter von 16 Jahren sein Debüt in der National League feierte. Danach spielte Eggenberger unter anderem für die SCRJ Lakers, die Oshawa Generals in der kanadischen Juniorenliga OHL sowie den HC Ambri-Piotta und den EV Zug. Bislang absolvierte er über 400 Spiele in der National League und erzielte dabei 105 Skorerpunkte (54 Tore, 51 Assists).

Auch auf internationaler Ebene verfügt Eggenberger über Erfahrung: Er durchlief sämtliche Junioren-Nationalteams und nahm an mehreren Junioren-Weltmeisterschaften teil (U18: 2016, 2017; U20: 2017–2019). In der Saison 2021/22 und 2022/23 erhielt er zudem Einsätze in der Schweizer A-Nationalmannschaft.

Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers, sagt: „Nando Eggenberger ist ein Stürmer mit einem guten Mix aus Erfahrung, Power und Entwicklungspotenzial. Ausserdem hat er die Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.“