Namhafter Neuzugang für den Rostocker Angriff

Rostock. (PM Piranhas) Die Rostock Piranhas haben Mathieu Tousignant von den Halle Saale Bulls verpflichtet.

Der 33-jährige Mittelstürmer unterschrieb bei den Raubfischen einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison. Tousignant, der aus dem kanadischen Quebec stammt, übernimmt damit auch die erste Kontingentstelle im neuen Piranhas-Aufgebot.

Was Tousignant, Spitzname “Toussi”, interessant macht? Sehr, sehr, sehr viel Erfahrung im höherklassigen Eishockey.

In Zahlen heißt das:

Mehr als 300 Einsätze in der AHL, der zweitstärksten Liga in Nordamerika.

Fast 150 Einsätze für Ravensburg und Frankfurt in der DEL 2.

Auch in der vielleicht besten 2. Liga Europas – der schwedischen HockeyAllsvenskan – lieferte Toussi für Tingsryds AIF ab.

In Halle kam er in einer verletzungsbedingt eher kurzen Saison auf 48 Scorerpunkte in 35 Spielen. Das Besondere: Toussi gilt nicht nur als spielstarker Stürmer, sondern auch als aggressiver und leidenschaftlicher Spieler auf dem Eis.

Piranhas-Goalie Sebastian Albrecht, der mit Tousignant bereits in Halle zusammen spielte, ergänzt: „Toussi ist ein irre guter Typ auf und abseits des Eises. Man ist dankbar, wenn man in derselben Mannschaft spielt.”

Vorstand Tobias Mundt ergänzt: “Toussi ist eine spielerische Verstärkung und wir sind froh, dass er sich früh für die Piranhas entschieden hat. Was uns neben dem Charakter wichtig war: Wir brauchen im Angriff Leader, die nicht nur offensiv gefährlich sind, sondern auch den Weg zurück mitmachen. Das ist bei Toussi der Fall. Er wird uns auf beiden Seiten des Spiels erheblich besser machen.”

