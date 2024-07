Namhafte VerstÃ¤rkung fÃ¼r die Abwehr der Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 30- jährigen Eric Stephan wechselt ein Verteidiger mit DEL2 und DEL- Erfahrung an den Ratinger Sandbach. Eric hat...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 30- jährigen Eric Stephan wechselt ein Verteidiger mit DEL2 und DEL- Erfahrung an den Ratinger Sandbach.

Eric hat stolze 446 Spiele in der DEL2 absolviert und dabei 114 Punkte erzielt (19 Tore und 95 Vorlagen). Auch in der DEL war er schon in 59 Partien im Einsatz (3 Tore/ 2 Vorlagen).

Die Stationen des 1,86 kg großen und 88 kg schweren Linksschützen waren unter anderem Düsseldorf, Kassel, Nürnberg, Frankfurt, Bietigheim, Bayreuth, Duisburg und zuletzt Bad Nauheim.

Geballte Erfahrung also für die Defensive der Ice Aliens, Cheftrainer Frank Gentges zeigt die Gründe für den Wechsel von Eric Stephan auf: „Eric ist ein erfahrener Verteidiger, der ausschließlich höherklassig gespielt hat und somit unsere Defensive verstärken wird. Dazu ist Eric noch nicht mal im besten Eishockey-Alter. Der Transfer kommt natürlich nur zu Stande, weil Eric seinen Beruf als Profi-Eishockeyspieler gegen einen neuen Beruf eintauscht und in Düsseldorf wohnt. Wir nehmen die so entstandene Option natürlich sehr gerne an und freuen uns, dass Eric ab sofort in unserem Team ist.“

Auch Eric Stephan ist voller Vorfreude auf die in wenigen Wochen beginnende Vorbereitung: „Ich stehe derzeit vor einer persönlichen und beruflichen Umstrukturierung, die für mich eine spannende Zeit darstellt. Umso mehr freue ich mich, dass ich die Möglichkeit bekomme, weiterhin Eishockey in Ratingen spielen zu können.“

Eric wird in der kommenden Spielzeit mit der Rückennummer 21 auflaufen.