Namensrecht für Eisstadion vergeben – Stadt Deggendorf ermöglicht Namensvergabe durch den Deggendorfer SC

Deggendorf. (PM DSC) In der Stadtratssitzung der Stadt Deggendorf am 27. Januar wurde beschlossen, dass der Deggendorfer SC für fünf Jahre die Namensrechte am Eisstadion Deggendorf vergeben darf.

Dies ist ein Meilenstein in der Clubentwicklung.

Stefan Liebergesell, Prokurist Deggendorfer SC: „Wir sind der Stadt Deggendorf, dem ganzen Stadtrat und vor allem Oberbürgermeister Dr. Christian Moser dankbar, der sich persönlich dafür eingesetzt und uns in zahlreichen Gesprächen in den letzten Wochen sehr unterstützt hat.

Dadurch können wir als Club die infrastrukturellen Notwendigkeiten für einen möglichen Aufstieg in die DEL2 umsetzen und haben andererseits eine zusätzliche Einnahmequelle, die die Absicherung und den Fortbestand des Standortes garantiert. Wir freuen uns auf dieses neue Projekt und was damit kommt. Die Vermarktung des Stadionnamens ist für uns neu und hat es auch noch nicht gegeben. Es ist ein Riesenbaustein in der Professionalisierung des Clubs.“

Der Club befindet sich derzeit in finalen Gesprächen mit einem zukünftigen Namensgeber des Stadions. Letzte Details müssen noch abgeklärt werden. Sobald das Thema in trockenen Tüchern ist, werden wir – gemeinsam mit der Stadt Deggendorf sowie dem Partner – den neuen Stadionnamen der Öffentlichkeit präsentieren.

