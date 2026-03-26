NÃ¤chstes Torfestival: Starbulls feiern 7:4-Sieg in Regensburg

Rosenheim. (PM Starbulls) Diese Serie hat es in sich: Auch im vierten Spiel ging die Heimmannschaft in FÃ¼hrung â€“ und verlor.

Wie im dritten Aufeinandertreffen fielen elf Tore â€“ diesmal aber allesamt in der regulÃ¤ren Spielzeit. Der 7:4-Erfolg der Starbulls Rosenheim am Mittwochabend in der nicht ganz ausverkauften Regensburger Donau-Arena vor 4.422 Zuschauern bedeutet den Ausgleich zum 2:2 in der Best-of-Seven-Serie des Playoff-Viertelfinales in der DEL2, die am Freitagabend mit dem fÃ¼nften Duell im Rosenheimer ROFA-Stadion fortgesetzt wird. Wie schon in den letzten drei Partien wird ein Spieler der EisbÃ¤ren Regensburg dann wegen eines bÃ¶sen Fouls gesperrt sein.

Nach dem Rekordspiel im ROFA-Stadion am Sonntag, in dem die Entscheidung erst in der vierten VerlÃ¤ngerung nach insgesamt 122 Minuten und 35 Sekunden zugunsten der EisbÃ¤ren Regensburg fiel, war die Angelegenheit am Mittwoch nach 60 Minuten regulÃ¤rer Spielzeit bzw. nach dem Rosenheimer Empty-Net-Treffer zum 7:4 in der 58. Spielminute geklÃ¤rt.

Trotzdem leistete sich der Regensburger Aleandro Angaran 46 Sekunden vor Spielende ein bÃ¶ses Stockfoul an Luigi Calce, das die Unparteiischen folgerichtig mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe ahndeten. Weil es bereits Angarans zweite groÃŸe Strafe mit Ausschluss in der Viertelfinalserie gegen die Starbulls ist, wird der gebÃ¼rtige SÃ¼dtiroler auf alle FÃ¤lle am Freitag im fÃ¼nften Spiel gesperrt sein.

Im vierten Spiel am Mittwochabend fehlte bei den EisbÃ¤ren der US-Amerikaner Alex Berardinell. Er wurde nach einem gefÃ¤hrlichen Kniecheck gegen Lewis Zerter-Gossage in der Anfangsphase der ersten VerlÃ¤ngerung am Sonntag, der von keinem der vier Unparteiischen erkannt wurde, nachtrÃ¤glich fÃ¼r eine Partie gesperrt. DafÃ¼r fand der Kanadier David Morley, der im dritten Duell wegen einer Sperre nach einem Stockcheck gegen Lukas Laub aussetzen musste, wieder Platz in der Regensburger Aufstellung.

Rosenheims Headcoach Jari Pasanen holte Torwart Oskar Autio und die StÃ¼rmer Charlie Sarault, Jordan Taupert und Johannes Achatz ins Line-up zurÃ¼ck; dafÃ¼r pausierten Teemu Pulkkinen und Wyatt Schingoethe.

Das erste Drittel des vierten Spiels gehÃ¶rte Ã¼ber weite Strecken den gastgebenden EisbÃ¤ren. Sam Payeur, bereits im Spiel zuvor DoppeltorschÃ¼tze, traf mit einem satten Handgelenkschuss von halblinks ins rechte obere Eck zur Regensburger FÃ¼hrung (5.). Die Starbulls fanden offensiv nur punktuell statt, hatten durch Shane Hanna und Luigi Calce aber zwei ganz dicke Ausgleichschancen â€“ und Ã¼berstanden zwei Mal zwei Unterzahlminuten, in denen sie recht solide agierten.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts knallte ein Schuss von Matej Leden an den Pfosten des Rosenheimer Tores â€“ doch dann wendete sich das Blatt: Lukas Laub traf per Flachschuss aus dem rechten Bullykreis, den Regensburgs Keeper Jonas Neffin durch die Schoner rutschten lieÃŸ, zum 1:1 (25.). Lewis Zerter-Gossage versenkte die von der Bande hinter dem Tor zurÃ¼ckprallende Scheibe nach einem abgefÃ¤lschten Schuss von Maximilian Adam ins offene kurze Eck zur 2:1-FÃ¼hrung (27.). Und Charlie Sarault staubte beim ersten Starbulls-Powerplay nach einem hÃ¤ngengebliebenen Schuss von Scott Feser reaktionsschnell zum 3:1 ab (29.).

Die GrÃ¼n-WeiÃŸen hatten Oberwasser â€“ aber 16 Sekunden vor Drittelende Pech. Denn in einer an sich ungefÃ¤hrlichen Situation fand der zuletzt von Jeremy Bracco gespielte Puck den zufÃ¤lligen Weg von der Schlittschuhkufe von C.J. Stretch durch die â€žHosentrÃ¤gerâ€œ von Torwart Autio in den Rosenheimer Kasten zum 3:2-Anschlusstreffer fÃ¼r Regensburg. Die Starbulls brauchten aber nur acht Sekunden, um acht Sekunden vor der zweiten Pause die Zwei-Tor-FÃ¼hrung wieder herzustellen. Scott Feser versenkte einen langen Querpass von Sarault per Direktabnahme zum 4:2.

Im Schlussdrittel traf Luigi Calce den Ex-Rosenheimer Pascal Zerressen mit dem hohen Stock im Gesicht und musste fÃ¼r zwei plus zwei Minuten auf die Strafbank. Bryce Kindopp verkÃ¼rzte im sehr gut vorgetragenem EisbÃ¤ren-Powerplay auf 4:3 (45.), Oskar Autio verhinderte in den Minuten danach mit starken Paraden den mÃ¶glichen Regensburger Ausgleich.

Nach einigen zerfahrenen Momenten fasste sich Luigi Calce ein Herz, zog einfach mal von der blauen Linie ab und traf via Innenpfosten zum 5:3 fÃ¼r Rosenheim (49.). Diesmal schlugen die Hausherren unmittelbar zurÃ¼ck und verkÃ¼rzten nur 16 Sekunden spÃ¤ter auf 5:4. Beim noch leicht abgefÃ¤lschten Schuss von Sean Giles von der blauen Linie hatte Oskar Autio wegen Spielern in der Schussbahn keine Abwehrchance. Gegen Nick MÃ¤hler war der Rosenheimer Schlussmann dann aber bravourÃ¶s zur Stelle und konservierte die FÃ¼hrung seiner Farben (51.).

Bei beiden Teams machten sich nun Nachwehen des 123-Minuten-Marathons drei Tage zuvor bemerkbar â€“ nicht aber bei Luigi Calce. Er setzte sich auf der linken Seite energisch durch und gab nach innen zu Fabian Dietz, der die Scheibe Ã¼ber den Pfosten und den RÃ¼cken von Torwart Neffin zum 6:4 Ã¼ber die Linie brachte (55.). Den Regensburger Versuch, ohne Torwart und mit sechs Feldspielern zum erneuten Anschlusstreffer zu kommen, wehrten die Starbulls erfolgreich ab. Nach Scheibeneroberung durch Zerter-Gossage und Weiterleitung von Feser fixierte Charlie Sarault ins leere Tor den 7:4-Endstand.

Weiter gehtâ€™s in der Playoff-Viertelfinalserie mit dem fÃ¼nften Spiel am Freitag auf Rosenheimer Eis (19:30 Uhr, ROFA-Stadion). Die Starbulls Rosenheim wollen endlich den ersten Heimsieg gegen die EisbÃ¤ren Regensburg feiern und die Vorlage fÃ¼r den mÃ¶glichen Halbfinaleinzug im sechsten Spiel schaffen, das am Sonntag in Regensburg stattfindet. Letzte Eintrittskarten, die aus dem Re-Sale kurzfristig verfÃ¼gbar werden, sind buchbar auf www.starbulls.de/tickets. Die LiveÃ¼bertragung des Spiels gibtâ€™s bei www.sporteurope.tv.