NÃ¤chstes Topteam: Indians wollen Punkte fÃ¼r Platz 3

Memmingen. (mfr) Am Freitagabend kommt es am Memminger Hühnerberg zum dritten Topspiel innerhalb kurzer Zeit.

Zu Gast sind ab 20 Uhr die Heilbronner Falken, die derzeit den ersten Platz der Tabelle belegen. Die Indians, welche seit Dienstag wieder auf Rang 3 zu finden sind, wollen punkten, um ihre Platzierung zu sichern. Am Sonntag geht es dann nach Bad Tölz, Tickets für die Heimpartie sind bereits im VVK erhältlich.

Der aktuelle Spitzenreiter aus Heilbronn ist dann um 20:00 Uhr in der ALPHA COOLING-Arena zu Gast. Die Falken konnten am vergangenen Wochenende den ersten Platz erobern, dank einer hervorragenden Serie, die sie vorzuweisen haben. Mittlerweile ist das Team von Trainer Petrozza seit nunmehr sieben Partien ungeschlagen. Vor der einzigen Niederlage in letzter Zeit, Anfang Januar gegen Bietigheim, konnten sogar elf Spiele in Folge gewonnen werden. Die Blau-Weiß-Roten stürmten mit enormer Offensiv-Power auf Rang 1 der Liga, ihr Sturm sucht seinesgleichen. Ganze 232 Treffer konnten die Falken bereits erzielen, absoluter Bestwert. Die Indians, immerhin der drittbeste Sturm der Liga, haben mehr als 60 Treffer weniger auf ihrem Konto. Vor allem das Konti-Duo Nolan Ritchie und Calder Anderson ist in den letzten Wochen regelrecht heißgelaufen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, beide wechselten als Topscorer aus der AlpsHockeyLeague nach Heilbronn, gibt es nun kein Halten mehr. Gemeinsam mit Robin Just führen sie die Scorerliste der Baden-Württemberger an und sind auch ligaweit mittlerweile ganz oben angekommen. Mit Niklas Jentsch und Alec Zawatsky sind sogar noch zwei weitere Falken-Spieler in den Top 10 des Südens vertreten, doch auch der Rest des Teams liefert ab. Weitere bekannte Namen im Kader sind u.a. Routinier Freddy Cabana, Torhüter Patrick Berger und Ex-Indianer Benedikt Jiranek.

Bei den Indians muss am Freitagabend alles zusammenpassen, um das Topteam aus Heilbronn zu schlagen. Dass es möglich ist, konnten die Memminger bereits im ersten Aufeinandertreffen in der Maustadt beweisen. Damals siegte der ECDC knapp mit 4:2, die Partien in Heilbronn gingen im weiteren Saisonverlauf aber jeweils an die Falken. Personell könnten bei den Indianern weitere Rückkehrer bereitstehen. Mit einem Einsatz von Jack Olmstead wird wohl zu rechnen sein, der Einsatz des ebenfalls zuletzt verletzten Bernhard Ettwein ist noch unsicher. Alessandro Schmidbauer, der am Dienstag das Spiel in Höchstadt nicht beenden konnte, dürfte den Rot-Weißen voraussichtlich fehlen, dafür rückt ein Comeback von Paul Fabian immer näher. Ob der Angreifer seine lange Leidenszeit bereits am Wochenende beenden kann, entscheidet sich wohl recht kurzfristig.

Am Sonntagabend (18 Uhr) geht es für die Indianer dann zum EC Bad Tölz. Bei den Löwen, zur Zeit auf Rang 5 der Tabelle, läuft es zur Zeit nicht wirklich rund. Die Ankunft des lettischen Angreifers Egils Kalns hat aber zumindest für einen kleinen Aufschwung gesorgt, sodass die letzten drei Spiele gepunktet werden konnte. Da der Vorsprung auf die Verfolger aus Garmisch und Höchstadt immer weiter geschrumpft ist, sind die Löwen bereits unter Druck, um nicht aus den direkten Playoff-Rängen zu rutschen. Topscorer bei den Schwarz-Gelben ist der Finne Topi Piipponen, gefolgt von Christoph Fischhaber und Reto Schüpping. Für Jack Olmstead wird es die Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte, er wechselte aus Bad Tölz an den Hühnerberg. Für den Fanbus am Sonntag kann sich weiter angemeldet werden, möglich ist das unter Tel. +49 160 7856269.

Karten für das Topspiel am Freitagabend, sowie auch für die weiteren Heimspiele im Februar, sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Die Indians rechnen beim Duell gegen die Falken mit einer Kulisse von rund 2500 Zuschauern. Da sich auch zahlreiche Gästefans angekündigt haben, verspricht die Partie beste Eishockeystimmung. Die Memminger empfehlen Sitzplätze unbedingt im Voraus zu buchen.

