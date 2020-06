NÃ¤chstes Talent fÃ¼r die Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Neuzugang Nummer 2 – der Herforder Eishockey Verein vermeldet mit Daniel Bartuli bereits den zweiten Neuzugang aus der Talentschmiede der Düsseldorfer...

Herford. (PM HEV) Neuzugang Nummer 2 – der Herforder Eishockey Verein vermeldet mit Daniel Bartuli bereits den zweiten Neuzugang aus der Talentschmiede der Düsseldorfer EG.

Der 20jährige bildete in der vergangenen Saison gemeinsam mit Dennis König, dessen Wechsel zum HEV bereits vermeldet wurde, die erste Verteidigungsreihe der U20 bei der DEG. Somit steht Chefcoach Jeff Job ein eingespieltes Duo in der kommenden Oberligaserie zur Verfügung.

Daniel Bartuli spielte insgesamt 144 Mal in der 1. DNL Division, kam dabei auf 5 Tore und 30 Assists bei 159 Strafminuten. Zudem sammelte der robuste Abwehrspieler in der vergangenen Saison erste Erfahrungen beim ESC Wohnbau Moskitos Essen. Als Förderlizenzspieler wurde er neben der DNL-Saison vier Mal in der Oberliga eingesetzt und erzielte dort auch seinen ersten Scorerpunkt.

Daniel stammt aus einer Eishockeyfamilie. Sein Vater Waldemar war selbst Oberligaspieler und trainierte zuletzt den Adendorfer EC in der Regionalliga Nord, der jüngere Bruder Michael lief gemeinsam mit Daniel im U20-Team der Düsseldorfer EG auf. Bis zur U14 spielte der Herforder Neuzugang in seiner Hamburger Heimat beim HSV.

Daniel Bartuli freut sich bereits auf seine Zeit bei den Ice Dragons: „Ich habe noch nie in Herford gespielt, habe aber gehört, dass da immer gut etwas los ist und bin ganz gespannt.“ Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins freuen sich über ein weiteres Nachwuchstalent, das mit dem HEV den Weg in die 3. Liga geht.