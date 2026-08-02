Nächstes Eigengewächs bleibt: Dustin Ottenbreit verlängert beim ERC

Sonthofen. (PM ERC) Ein echtes Eigengewächs hält seinem Heimatverein die Treue: Auch Dustin Ottenbreit bleibt dem ERC Sonthofen erhalten und geht in die nächste Spielzeit.

Der 26-Jährige, der sämtliche Nachwuchsstufen im Verein durchlaufen hat, steht für die erfolgreiche Einbindung eigener Talente im Oberallgäuer Eishockey.

Dass aus dem Nachwuchsspieler längst eine verlässliche Stütze im Seniorenkader geworden ist, hat der Angreifer in den vergangenen Spielzeiten unter Beweis gestellt. Ottenbreit zeichnet sich nicht nur durch seinen enormen Einsatzwillen und seine tiefe Verbundenheit zum Verein aus, sondern hat sich sportlich kontinuierlich weiterentwickelt.

Im Spiel überzeugt er vor allem durch seinen präzisen Schuss, seine Stärke am Bullypunkt und ein gutes Blickfeld für die Mitspieler. Seine Leidenschaft für den Sport zeigt sich dabei in jedem Wechsel, den er mit viel Energie bestreitet. Er befindet sich auf einem hervorragenden Weg, mehr Verantwortung in der Mannschaft zu übernehmen und als verlässlicher Faktor auf dem Eis voranzugehen.

Für den ERC Sonthofen ist die Vertragsverlängerung des Burgbergers ein wichtiges Zeichen für Identifikation und Kontinuität. Seine Bereitschaft, hart an sich zu arbeiten und im Team eine tragendere Rolle einzunehmen, macht ihn zu einem wertvollen Baustein für die kommenden Aufgaben.

Mit dem Verbleib des Sonthofer Eigengewächses sichert sich der Traditionsverein weiterhin wichtige Tiefe, viel Herzblut und zusätzliche Präsenz für den Angriff.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Dustin Ottenbreit @ Elite Prospects

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