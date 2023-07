Nächstes Eigengewächs bleibt dem TEV erhalten

Miesbach. (PM TEV) Mit Kilian Mühlpointner konnten die Verantwortlichen des TEV Miesbach einen weiteren Crack aus der eigenen Nachwuchsschmiede für die kommende Saison binden....

Miesbach. (PM TEV) Mit Kilian Mühlpointner konnten die Verantwortlichen des TEV Miesbach einen weiteren Crack aus der eigenen Nachwuchsschmiede für die kommende Saison binden.

Der 19-jährige Verteidiger hat das Eislaufen in Miesbach gelernt und alle Nachwuchsteams des TEV durchlaufen und schaffte in der Saison 2021/2022 erstmals den Sprung in die erste Mannschaft. Neben seinen Einsätzen in der Senioren Bayernliga, war Mühlpointner in den vergangenen beiden Wintern per Förderlizenz auch für die DNL Mannschaft der Starbulls Rosenheim spielberechtigt und sammelte dort Erfahrungen in der zweithöchsten deutschen Nachwuchsklasse und spielte außerdem für die U20 Mannschaft des TEV’s in der Bayernliga.

In bisher zwei Saisonen in der Senioren Bayernliga absolvierte Mühlpointner 23 Spiele und verbuchte dabei 3 Assists.

Kilian Mühlpointner mit seinen Erwartungen auf den kommenden Winter:“ Ich freue mich sehr nächste Saison wieder für den TEV Miesbach spielen zu dürfen. Ich möchte mich stets Weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen. Das Niveau der Liga ist mit namhaften Spielern heuer hoch und ich freue mich auf eine spannende Saison mit wieder einer guten Stimmung unserer Fans, die letztes Jahr in den Playoffs überragend waren“

4799 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.