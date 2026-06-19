Nächster Zweitliga-Defender für die Saale Bulls

Halle. (PM Saale Bulls) Mit Petr Heider können die Saale Bulls ihren nächsten Neuzugang für die kommende Saison begrüßen.

Heider, der seit zehn Jahren im Süden Deutschlands aktiv war, wechselt von den Freiburger Wölfen aus der DEL2 und folgt somit seinem bisherigen Teamkollegen Patrik Cerveny nach Halle.

„Wie auch bei John Rogl bekommen wir mit Petr einen Spieler mit enormer Erfahrung und jemanden, der bereits Titel und Finals auf verschiedenen Ebenen erlebt hat“, umschreibt Sportdirektor und Head Coach Christian Hommel den 30-jährigen Deutsch-Tschechen, der 2016 den Schritt aus seinem Heimatland in die deutsche Oberliga wagte. Seiner Premieren-Saison als 20-Jähriger in Lindau mit 39 Zählern (elf Tore) aus 54 Partien (inklusive Relegation) folgte eine Spielzeit in Weiden (42 Einsätze, sieben Punkte), bevor er sich 2018 den Eisbären Regensburg anschloss und seine Karriere Fahrt aufnahm.

„Petr erhielt einen langfristigen Vertrag in Regensburg, wurde dort regelmäßig in Über- und Unterzahl eingesetzt und galt als wichtiger Baustein für die sportliche Entwicklung des Teams“ so Hommel. In seinen ersten vier Jahren im Eisbären-Dress in der Oberliga Süd sammelte der Linksschütze bei etwas mehr als 150 Hauptrunden-Einsätzen für einen Verteidiger starke 121 Punkte (32 Tore), feierte 2022 mit den Oberpfälzern die Drittliga-Meisterschaft und stieg in die DEL2 auf.

„Petr ist ein Leader, der seine Rolle nach dem Aufstieg etwas anpassen musste, nachdem er in Regensburg in der Oberliga eine andere Verantwortung getragen hat“ so Hommel über den im tschechischen Opava geborenen Heider, der in seinem zweiten Zweitliga-Jahr in Regensburg mit den Eisbären 2024, ebenso überraschend wie sensationell, die DEL2-Meisterschaft erringen konnte. In der Folge wechselte Heider für zwei Jahre nach Freiburg, wo er die Wölfe direkt als Assistenzkapitän anführte.

Nach insgesamt vier Spielzeiten in der DEL2 für Regensburg und Freiburg zieht es den Defender nun aus dem Breisgau nach Halle. „Petr gilt seit Jahren als Zwei-Wege-Verteidiger mit Scorerqualitäten“ so Hommel über den nächsten Neuzugang im Team, welchem Heider „zusätzliche Struktur, Stabilität in der Defensive sowie offensive Akzente geben“ soll.

211 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro