NÃ¤chster Youngster fÃ¼r die Huskies: Michael Bartuli wechselt nach Kassel

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies nehmen den 22-jährigen Stürmer Michael Bartuli unter Vertrag.

Zuletzt lief er für die Eisbären Berlin der PENNY DEL sowie die Lausitzer Füchse in der DEL2 auf.

Nach seinen ersten Schritten bei den Young Freezers wechselte der gebürtige Hamburger, nach bereits einem Einsatz in der Vorsaison, in der Saison 16/17 fest in die Jugendabteilung der DEG. Im Jahr 2020 folgte schließlich der Wechsel zum Rivalen nach Köln.

Für die Kölner Haie, sowie für deren Kooperationspartner, den EC Bad Nauheim, kam der Stürmer in den beiden folgenden Spielzeiten zu seinen ersten Profieinsätzen. Gleichzeitig lief er noch für die Kölner Junghaie auf und wurde 2022 mit diesen Vizemeister in der DNL.

In der Saison 22/23 war Bartuli schließlich fester Bestandteil der Mannschaft der Kurstädter, ehe er die letzten beiden Spielzeiten bei den Eisbären Berlin unter Vertrag stand. Während er gleichzeitig noch weitere Spielpraxis bei den Lausitzer Füchsen sammeln durfte, konnte er mit den Eisbären zuletzt zwei Meisterschaften in Folge bejubeln.

Der junge Stürmer stand bereits in 58 PENNY DEL sowie 130 DEL2-Partien auf dem Eis. Zudem kam er auch für die U17 und U20 der deutschen Nationalmannschaft zum Einsatz. Zur neuen Spielzeit wird Michael Bartuli nun für die Schlittenhunde auflaufen.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Mit Michael gewinnen wir einen talentierten jungen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits Erfahrungen in der PENNY DEL sowie der DEL2 sammeln konnte. Mit seiner Spielweise bringt er genau die Energie und Tiefe, die wir für die U-Stellen in unserem Kader bewusst gesucht haben. Wir sind sehr glücklich darüber, dass er sich für die Huskies entschieden hat.“

Michael Bartuli: „Ich freue mich sehr auf die kommende Saison mit den Huskies. Allen Fans wünsche ich noch einen schönen Sommer – wir sehen uns im August!“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2025/26 (Stand 27.05.2025)

Trainer: Todd Woodcroft, Petteri Väkiparta, Sinisa Martinovic

Tor: Brandon Maxwell, Philipp Maurer

Verteidigung: Andrew Bodnarchuk, Tim Bender, Markus Freis, Ben Stadler, Simon Schütz, Bode Wilde

Sturm: Jake Weidner, Maciek Rutkowski, Laurin Braun, Alec Ahlroth, Yannik Valenti, Christian Schiling, Clemens Sager, Darren Mieszkowski, Hunter Garlent, Tristan Keck, Hans Detsch, Dominic Turgeon, Michael Bartuli

