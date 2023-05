Nächster Youngster bleibt beim TEV – Benedikt Pölt verlängert beim TEV

Miesbach. (PM TEV) Eine starke Saison 2022/2023 spielte Benedikt Pölt beim TEV Miesbach und auch in der kommenden Saison wird das TEV Eigengewächs wieder...

Miesbach. (PM TEV) Eine starke Saison 2022/2023 spielte Benedikt Pölt beim TEV Miesbach und auch in der kommenden Saison wird das TEV Eigengewächs wieder für den TEV stürmen.

Der 23-jährige Darchinger schaffte 2021 den Sprung aus dem TEV Nachwuchs in die erste Mannschaft und hat sich seitdem mit viel Leidenschaft und Kampfgeist einen festen Platz im Kader des TEV’s erarbeitet. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm 13 Tore und 17 Assists in 45 Spielen. Der Stürmer mit der Nummer 77 kommt somit insgesamt auf 79 Spiele mit 18 Toren und 25 Assists.

Benedikt Pölt freut sich bereits auf die kommende Saison: „In der letzen Saison in der ersten Mannschaft des TEV konnte ich erneut einiges dazulernen. Mir macht es sehr viel Spaß im Verein und im Team. Der Zusammenhalt ist sehr groß und ich freue mich hier einen Teil beitragen zu dürfen. Es war für mich keine große Überlegung auch nächste Saison in Miesbach aufzulaufen und ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich auf nächste Saison und hoffe, dass wir unseren Zuschauern auch dann wieder viele packende und erfolgreiche Spiele präsentieren können.“

