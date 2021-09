NÃ¤chster Vorbereitungsdoppelpack fÃ¼r die Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Am Wochenende stehen für die Bayreuth Tigers zwei weitere Vorbereitungsspiele auf dem Programm: Am Freitag (20 Uhr) gastieren die Dresdner Eislöwen...

Bayreuth. (PM Tigers) Am Wochenende stehen für die Bayreuth Tigers zwei weitere Vorbereitungsspiele auf dem Programm: Am Freitag (20 Uhr) gastieren die Dresdner Eislöwen im Tigerkäfig, am Sonntag steht um 18:30 Uhr das „Rückspiel“ bei den Blue Devils Weiden auf dem Programm.

Mit den Eislöwen gibt es damit den ersten Vergleich gegen einen Ligakonkurrenten. Auch wenn man dem nackten Ergebnis in den Vorbereitungsspielen keine allzu hohe Bedeutung zumessen sollte, wird dieses Duell doch ein wenig der Standortbestimmung beider Teams dienen. Ähnlich wie in Bayreuth will man sich auch in Dresden aus der Tristesse des Tabellenkellers verabschieden und hat dazu gewaltig am Kader geschraubt. Alle vier Kontingentstellen wurden neu und ausnahmslos mit Schweden besetzt: Mit Ex-Tiger Simon Karlsson und David Suvanto (Frankfurt) holte man zwei DEL2-erfahrene Verteidiger an die Elbe, für den Angriff verpflichtete man Johan Porsberger und David Rundqvist. Mit Timo Walther begrüßte man einen Rückkehrer aus Nürnberg, der vergangene Saison auch einige Spiele für die Tigers absolvierte. Ebenfalls aus Bayreuth zog es Nicklas Mannes nach Sachsen, wo man einige junge Spieler, teils aus der Oberliga, neu zum Team geholt hat. Im Tor hat der Finne Rikku Helenius den Club verlassen, sein Nachfolger ist Janick Schwendener, ein Schweizer mit deutschem Pass.

Gegen Weiden will man dann – neben den üblichen Aspekten der Saisonvorbereitung – auch ein wenig Wiedergutmachung betreiben. Auch wenn es am vergangenen Sonntag „nur“ ein Vorbereitungsspiel war: Die unnötige Niederlage nach einer über weite Strecken gut herausgespielten 4:0-Führung will man schnell vergessen machen.

Personell kann Trainer Petri Kujala am Wochenende erstmals aus dem Vollen schöpfen: Alle Spieler stehen zur Verfügung und auch Luke Pither wird seinen Einstand im Trikot der Tigers geben und ins Geschehen eingreifen. Dadurch ergeben sich natürlich neue Möglichkeiten was die Zusammenstellung der Angriffsreihen angeht.

-kno-