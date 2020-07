NÃ¤chster Verteidiger verlÃ¤ngert in SchÃ¶nheide

Schönheide. (PM Wölfe) Der Kader der Schönheider Wölfe für die kommenden Saison 2020/2021 in der Regionalliga Ost nimmt immer weiter Formen an. Nach Kapitän...

Schönheide. (PM Wölfe) Der Kader der Schönheider Wölfe für die kommenden Saison 2020/2021 in der Regionalliga Ost nimmt immer weiter Formen an.

Nach Kapitän Kilian Glück hat nun mit Yannick Löhmer der nächste Verteidiger seinen Vertrag für eine weitere Spielzeit im Erzgebirge verlängert.

Yannick Löhmer geht in seine insgesamt sechste Saison bei den Schönheider Wölfen und hatte speziell in den vergangenen drei Jahren mit maßgeblichen Anteil am sehr guten sportlichen Abschneiden des Wölfe-Teams. Auch abseits des Eises sorgte der in Werdau geborene Verteidiger für Aufmerksamkeit und wird vor allem bei den Fans wohl sehr lange in guter Erinnerung bleiben. Verpasste der 25-Jährige zwar leider in der Double-Saison 2018/2019 verletzungsbedingt die Verzahnungsrunde mit der Regionalliga Nord, glänzte er dafür als sachkundiger und emotionaler Kommentator bei den Livestream-Übertragungen. Unvergessen das legendäre zweite Finalspiel in Sande, welches die Wölfe nach spannenden 60 Minuten und Overtime im Penaltyschießen gewinnen und somit das Meister-Double klarmachen konnten.

Jedoch sehen die Wölfe-Verantwortlichen und allen voran Coach Sven Schröder den 1,99 m Hünen viel lieber auf dem Eis: „Dass Löhmex bleibt, ist Klasse. Er bringt Konstanz aufs Eis und in der Defensive ist Verlass auf ihn. Er zählt inzwischen ohne Zweifel zu den Führungsspielern im Team.

In den letzten 3 Jahren hat Yannick mit Jan Gruß eines der besten Abwehrduos in der Liga gebildet und ich freue mich, mit ihm neue Ziele anzugehen.“