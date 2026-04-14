Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd SC Riessersee Nächster Verteidiger bleibt unter der Alpspitze
SC RiesserseeTransfer-News

Nächster Verteidiger bleibt unter der Alpspitze

14. April 20261 Mins read31
Share
Luca Allavena - - © Sportfoto-Sale (MK)
Share

Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee kann eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison vermelden: Verteidiger Luca Allavena hat seinen Vertrag verlängert und wird auch weiterhin das weiß-blaue Trikot unter der Alpspitze tragen.

Der 26-jährige Linksschütze ist ein echtes SCR-Eigengewächs und eine feste Größe in der Defensive. In bislang 372 Einsätzen für seinen SCR erzielte Allavena 18 Tore, bereitete 75 weitere Treffer vor und kommt somit auf insgesamt 93 Scorerpunkte. In der vergangenen Saison absolvierte der Verteidiger 47 Spiele und konnte dabei eine positive Plus/Minus-Statistik von +8 vorweisen.

Besonders bemerkenswert: Allavena lief in seiner bisherigen Karriere ausschließlich für den Traditionsverein aus Garmisch-Partenkirchen auf und verkörpert damit wie kaum ein anderer die Identität und Vereinstreue des SCR. Als echter „Dauerbrenner“ steht er sinnbildlich für Einsatz, Leidenschaft und Loyalität gegenüber dem Club.

SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl zeigt sich entsprechend zufrieden über die Vertragsverlängerung: „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Luca beim SCR zu halten. Die letzte Saison hat jedem zugesetzt – Luca, der sein ganzes Eishockeyleben für den SCR aufläuft, ganz besonders. Umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam nach vorne blicken.“

Auch Allavena selbst richtet sich mit klaren Worten an die Fans: „Servus SCR-Fans, ich bin glücklich, auch nächstes Jahr das weiß-blaue Trikot zu tragen und wollte mich nochmal für die treue Unterstützung in einer der wohl schwersten Saisons der letzten Jahre bedanken. Wir haben auf jeden Fall etwas gut zu machen und deswegen freue ich mich bereits, euch im August wieder im Stadion zu sehen.“

Mit der Verlängerung von Luca Allavena setzt der SC Riessersee ein weiteres starkes Zeichen für Identifikation, Kontinuität und Zusammenhalt im Team.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
577
Wer wird DEL Champion 2026?

Share
Previous post Torhüter-Duo Linus Schwarte und Leon Brunet bleibt auch in der kommenden Saison am Sandbach

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Ratinger Ice AliensTransfer-News

Torhüter-Duo Linus Schwarte und Leon Brunet bleibt auch in der kommenden Saison am Sandbach

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ratinger Ice Aliens treiben ihre Kaderplanungen für...

By14. April 2026
ESV KaufbeurenTransfer-News

Fünf weitere Abgänge beim ESV Kaufbeuren

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren kann im Zuge der Planungen der...

By14. April 2026
EHC KönigsbrunnTransfer-News

Königsbrunns Meistertrainer geht

Königsbrunn. (PM EHC) Der Meistertrainer geht. Vier Jahre war Bobby Linke Headcoach...

By14. April 2026
Transfer-NewsTSV Erding Gladiators

Erding Gladiators präsentieren den nächsten Neuzugang

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators geben ihren nächsten Neuzugang bekannt. Aus...

By14. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten