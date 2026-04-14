Nächster Verteidiger bleibt unter der Alpspitze

Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee kann eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison vermelden: Verteidiger Luca Allavena hat seinen Vertrag verlängert und wird auch weiterhin das weiß-blaue Trikot unter der Alpspitze tragen.

Der 26-jährige Linksschütze ist ein echtes SCR-Eigengewächs und eine feste Größe in der Defensive. In bislang 372 Einsätzen für seinen SCR erzielte Allavena 18 Tore, bereitete 75 weitere Treffer vor und kommt somit auf insgesamt 93 Scorerpunkte. In der vergangenen Saison absolvierte der Verteidiger 47 Spiele und konnte dabei eine positive Plus/Minus-Statistik von +8 vorweisen.

Besonders bemerkenswert: Allavena lief in seiner bisherigen Karriere ausschließlich für den Traditionsverein aus Garmisch-Partenkirchen auf und verkörpert damit wie kaum ein anderer die Identität und Vereinstreue des SCR. Als echter „Dauerbrenner“ steht er sinnbildlich für Einsatz, Leidenschaft und Loyalität gegenüber dem Club.

SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl zeigt sich entsprechend zufrieden über die Vertragsverlängerung: „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, Luca beim SCR zu halten. Die letzte Saison hat jedem zugesetzt – Luca, der sein ganzes Eishockeyleben für den SCR aufläuft, ganz besonders. Umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam nach vorne blicken.“

Auch Allavena selbst richtet sich mit klaren Worten an die Fans: „Servus SCR-Fans, ich bin glücklich, auch nächstes Jahr das weiß-blaue Trikot zu tragen und wollte mich nochmal für die treue Unterstützung in einer der wohl schwersten Saisons der letzten Jahre bedanken. Wir haben auf jeden Fall etwas gut zu machen und deswegen freue ich mich bereits, euch im August wieder im Stadion zu sehen.“

Mit der Verlängerung von Luca Allavena setzt der SC Riessersee ein weiteres starkes Zeichen für Identifikation, Kontinuität und Zusammenhalt im Team.