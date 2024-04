NÃ¤chster Transferkracher â€“ Deggendorfer SC nimmt Jaroslav Hafenrichter unter Vertrag

Deggendorf. (PM DSC) Am heutigen Freitag kann der Deggendorfer SC die Verpflichtung von Jaroslav Hafenrichter offiziell bekannt geben. Die Memmingen Indians sorgten für ordentlich...

Deggendorf. (PM DSC) Am heutigen Freitag kann der Deggendorfer SC die Verpflichtung von Jaroslav Hafenrichter offiziell bekannt geben.

Die Memmingen Indians sorgten für ordentlich Aufsehen, als sie den mittlerweile 34jährigen Winger zur Saison 2021/22 von den Augsburger Panthern aus der DEL an den Hühnerberg lotsen konnten. Nun entschied sich der Deutsch-Tscheche nach drei Jahren bei den Schwaben für einen Wechsel an die Donau. Hafenrichter bewies sich in der höchsten deutschen Spielklasse über Jahre hinweg, ging der in Chomutov geborene Linksaußen doch für die Hamburg Freezers und anschließend die Augsburger Panther insgesamt 294 mal aufs Eis. Ebenso bestritt er fünf Länderspiele für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.

Aufgrund einer operativ behandelten und voll ausgeheilten Verletzung konnte Hafenrichter die Saison 2023/24 nur in Teilen bestreiten.

Allerdings meldete er sich in seinem ersten Spiel in der abgelaufenen Saison in der Vorweihnachtszeit gleich mit einem Hattrick gegen den Liga Primus Blue Devils Weiden eindrucksvoll zurück. In seiner Zeit am Memminger Hühnerberg konnte der Offensivakteur in 114 Partien sagenhafte

172 Scorerpunkte sammeln.

Thomas Greilinger, Sportlicher Leiter der Niederbayern, bewertet die Verpflichtung von Hafenrichter wie folgt: „Wir freuen uns, dass wir einen weiteren Spieler mit langjähriger DEL-Erfahrung verpflichten konnten. Seine Qualität haben wir in den Spielen gegen uns gesehen. Jaro ist ein echter Unterschieds-Spieler.“

In Deggendorf wird Hafenrichter das Trikot mit der Nummer 77 tragen.

Der aktuelle Kader des Deggendorfer SC für die Saison 2024/25

Tor: Timo Pielmeier

Abwehr: Silvan Heiß, Ondrej Pozivil, Marcel Pfänder, Alex Grossrubatscher

Angriff: Thomas Pielmeier, Leon Draser, Marco Baßler, Petr Stloukal, David Stach, Niklas Pill, Andreé Hult, Jaroslav Hafenrichter