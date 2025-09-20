Nächster Testspielsieg für den GSC Moers– Max Riebe trägt zukünftig das Black Tigers Trikot

Moers. (PM GSC) Am Donnerstag stand für das Team von Max Eberlein ein kurzfristig vereinbartes Testspiel gegen die U20 der Füchse Duisburg auf dem Programm.

Von Beginn an war es ein Spiel auf ein Tor. Die Black Tigers konnten die Vielzahl an Chancen aber nur für ein Tor (Renner) im 1. Drittel nutzen.

Zu Beginn des 2. Drittel stand es plötzlich 1:1 als die Duisburger eine ihrer wenigen Chancen zum Tor nutzen. Damit wachten die Moerser auf und erzielten im 2. Drittel noch 3 Treffer (Theuerkauf, Taraschewski, Franz).

Im letzten Drittel legten die Grafenstädter noch 4 Tore nach (Franz, Taraschewski, Ehrich, van Hees).

Der 26jähirge Allrounder Max Riebe, der schon in den letzten Wochen als Tryout-Spieler in Moers war, wird ab sofort fest in die Grafenstadt wechseln. Der Linksschütze kann schon auf eine bemerkenswerte Karriere blicken:

Im Nachwuchs der Ratinger Ice Aliens ausgebildet wechselte er nach Neuss. Nach weiteren Stationen in Bergisch Gladbach und erneut Ratingen ging er nach Amerika in die WSHL. Im Anschluss waren seine weiteren Vereine in Israel und Polen, bevor seine letzte Auslandsstation Schweden war. Zur Saison 2023/2024 kam er wieder nach Deutschland zurück.

„Ich finde es großartig, dass Max sich für uns entschieden. Ich bin gespannt auf seine weiteren Entwicklungen in den nächsten Wochen. Er hat ein gutes Auge und kann das Spiel lesen. Schlittschuhläuferisch ist er sehr stark,“ so Headcoach Max Eberlein über seinen Neuzugang.